Riprendono i lavori di ampliamento della SS280 Catanzaro Lido-Germaneto

SOTTOSERVIZI L'AQUILA : I LAVORI Riprendono MA E' TUTTI CONTRO TUTTI SULL'OPERA : L'AQUILA - È TUTTI CONTRO TUTTI, nelle viscere del tunnel dei SOTTOSERVIZI delL'AQUILA, dove va virtualmente in scena una polemica che lascia sullo sfondo una città in attesa e un'economia allo stremo. Dopo la proposta shock dell'assessore comunale alla Mobilità Carla Mannetti , che dalle pagine di AbruzzoWeb ha paventato l'ipotesi di non proseguire nella realizzazione dell'...