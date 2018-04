Rimangono bloccati per alcune ore nel traffico | la bimba quasi soffocata dal seggiolino

Vendita fregate francesi a Taiwan : 900 milioni Rimangono bloccati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Freddo e Maltempo - a Napoli diluvia con +3°C e sul Vesuvio decine di turisti Rimangono bloccati dalla Neve : “veniteci a prendere” : Il fronte Freddo di San Valentino è arrivato anche in Campania, con forte Maltempo e temperature in picchiata. A Napoli sta diluviando con appena +3°C e sul Vesuvio nevica fino a bassa quota. Un gruppo con circa 20 turisti è rimasto bloccato a quota mille metri, sorpreso dalla bufera di Neve. Sui social i video in cui i turisti chiedono aiuto. Ma sul vulcano partenopeo continuerà a nevicare per tutta la serata. Non sono in azione spalaNeve. ...