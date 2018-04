Rifiuti | M5S | 107 mln di fondi Ue per la Sicilia congelati per assenza piano Regione

Rifiuti : ispezione M5S a Bellolampo - situazione grave : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - ispezione del Movimento Cinque Stelle alla discarica di Bellolampo, a Palermo. Il deputato regionale Giampiero Trizzino, insieme al consigliere comunale Antonino Randazzo e al neo eletto deputato nazionale Adriano Varrica, si sono recati nella discarica per verificare l

Elezioni e inchiesta Rifiuti - De Luca all'attacco : 'Solo porcherie. Il M5S? Ha truffato gli italiani' : Il M5s per dieci anni ha truffato gli italiani e raccontato che l'Italia, tranne loro, è costituita da un mondo di delinquenti, imbroglioni e incapaci . Hanno diffuso un linguaggio aggressivo al ...

Inchiesta Rifiuti - De Luca risponde al M5S : «Assassino? Lo è chi blocca i vaccini» : «I Cinque Stelle ci hanno chiamato assassini. Ma gli assassini veri sono quelli che bloccano le vaccinazioni». Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca a Caserta per un...

ROBERTO De LUCA si è dimesso da ASSESSORE Bilancio a Salerno: ultime notizie sugli appalti rifiuti in Campania. Di Maio attacca il figlio del Governatore, caos Pd

Di Maio - M5S - : i Rifiuti politici devono abbandonare istituzioni : Roma, 17 feb. , askanews, - "Noi dobbiamo chiedere che i rifiuti politici abbandonino le istituzioni". Lo ha detto Lugi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle, nel corso di un intervento ...

Inchiesta Rifiuti Napoli - De Luca : “Ai giornalisti do un messaggio d’affetto : state sereni”. E attacca M5s e Di Maio : “Come dicono le Scritture, siamo nati per soffrire. Quindi, dobbiamo soffrire per questi altri 20 giorni fino al 4 marzo”. Inizia così il lungo monologo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo consueto appuntamento del venerdì, su Lira Tv. E sferra sciabolate e fendenti al M5s e ai giornalisti di Fanpage per la loro Inchiesta giornalistica, da cui è partita l’indagine della procura di Napoli per ...

NAPOLI, appalti rifiuti in Campania, INDAGATO Roberto De LUCA e Luciano Passariello, consigliere Fdi e braccio destro di Giorgia Meloni. Fico, "forse coinvolto anche per il Governatore"

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 febbraio : Mentre nelle liste M5S si scoprono altri 2 candidati massoni - in Campania scoppia la bomba della corruzione sui Rifiuti : Napoli Monnezza e corruzione De Luca jr. e Fdi nei guai L’inchiesta “coperta” di Fanpage finisce in procura. Indagato il figlio del presidente di Vincenzo IurilloNapoli Il Sarchiapone di Marco Travaglio Quando B. firmò il primo “Contratto con gli italiani” (peraltro ignari di tutto) sulla scrivania in noce di Bruno Vespa, nel maggio del 2001, Roberto Benigni disse a Enzo Biagi che la scena era più divertente del Sarchiapone di Walter ...

Rifiuti - sanità e autostrada visti dal M5S a Scicli : Entra nel vivo la campagna elettorale in vista dell'appuntamento del 4 marzo. Luigi di Maio ha fatto tappa a Scicli insieme a Cancelleri

Rifiuti : M5S - governo bluffa - impianti tmb servono ad ampliare discariche (2) : (AdnKronos) - "La presenza nelle discariche di impianti di TMB è previsto dalla legge" osserva Trizzino, che ha chiesto l’accesso agli atti sugli iter autorizzativi per gli impianti da costruire a Gela, Messina e Enna. "Questi impianti di Tmb - prosegue - hanno la funzione di trattare l’indifferenzi

Rifiuti : M5S - governo bluffa - impianti tmb servono ad ampliare discariche : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - "Sui Rifiuti il governo Musumeci bluffa. Sostenere che i nuovi impianti per il trattamento meccanico biologico (TMB) della spazzatura a Gela e in contrada Pace a Messina serviranno a potenziare la differenziata è una volgare mistificazione della realtà che non faremo pa

Quattro furti in poche settimane. Intimidazioni contro la consigliera M5S di Vieste che ha denunciato la malagestione dei Rifiuti. ... : ...rappresenta oggi ogni cittadino onesto che ha il coraggio e la determinazione di denunciare il malaffare o anche la cattiva gestione di quello che notoriamente è il settore più lucroso della politica ...