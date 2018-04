optimaitalia

: Richiesta amicizia Facebook dall’hacker Martina Colaninno di nuovo in scena ma è una bufala - wordweb81 : Richiesta amicizia Facebook dall’hacker Martina Colaninno di nuovo in scena ma è una bufala - OptiMagazine : Richiesta amicizia Facebook dall’hacker Martina Colaninno di nuovo in scena ma è una bufala - maverick836 : RT @DoraEbasta: - Ciao, grazie per aver accettato la mia richiesta d'amicizia. - Ciao, prego. - Che mi racconti? RIMUOVI DAGLI AMICI. -

(Di martedì 10 aprile 2018) Torna alla ribalta ladidella presunta hackersu. Come accaduto anche il mese scorso, ecco che un profilo social reale è stato etichettato come pericoloso perché appartenente ad un sistema in grado di agganciarsi all'account social e dunque rubare dati ed identità. La bufala, perché di questo parliamo senza alcun ombra di dubbio, è particolarmente diffusa in queste ore e sta allarmando non pochi italiani: non c'è tuttavia alcun rischio reale e come già in passato, la catena non ha alcun valore.Non esiste alcun hackerall'opera sunell'inoltroedidialla community con lo scopo di trafugare dati o rubare identità. Tanto più, il millantato pericolo non riguarda tutta la propria rete di contatti che possono essere artefici di un attacco a loro insaputa proprio se accettano il semplice invito ...