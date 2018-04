Ricerca | l’esperto | più della metà del nostro corpo non è umana

meteoweb.eu

(Di martedì 10 aprile 2018) Colonizzati da microscopici ‘alieni’. Piùdelumano non è, in effetti, umano. A sostenerlo è Ruth Ley, direttore del dipartimento di scienze del microbioma al Max Plank Institute, che insieme a un gruppo di specialisti spiega come solo il 43% delle cellule delsia umano, il resto è composto dal microbioma che abita nell’intestino, chiamato in causa per tutta una serie di patologie, dalle allergie al Parkinson. “Il microbioma è fondamentale per la salute”, spiega Ley. E non è solo: ilè coperto da creature microscopiche, oltre ai batteri anche virus, funghi e archaea che vivono su di noi. Insomma, “sei più microbo di quanto non sia umano”, sintetizza alla Bbc online Rob Knight dell’University of California a San Diego. Non si tratta solo di cellule, ma anche del genoma. Il genoma umano è composto ...