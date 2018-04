Ricerca | Alzheimer | una sola notte di sonno disturbato aumenta i rischi

meteoweb.eu

: Leggo un'agenzia: secondo una ricerca basta una sola notte di sonno disturbato per aumentare i rischi di Alzheimer. Non ho scampo! - acirne : Leggo un'agenzia: secondo una ricerca basta una sola notte di sonno disturbato per aumentare i rischi di Alzheimer. Non ho scampo! - AlzheimerRiese : Nuova definizione dell'Alzheimer cerca di favorire la ricerca di una cura - 3ff8457172f943a : RT @S_Galimberti: Alzheimer: il poco che sappiamo, tra fallimenti della ricerca e nuove speranze -

(Di martedì 10 aprile 2018) Basta unadiperre i livelli di una proteina ​​legata alla malattia di, detta beta-amiloide, che si accumula nel cervello provocando demenza. Non è ancora chiaro se le placche che essa genera causino l’, o si formino in risposta alla malattia, sta di fatto che il team ditori guidati da Ehsan Shokri-Kojori del National Institutes of Health ha messo in evidenza che il poco riposo ha un effetto immediatamente rilevabile sui livelli di beta-amiloide. La scoperta – riportata su ‘Pnas’ – è stata eseguita utilizzando un tracciante radioattivo per misurare tali livelli nel cervello di 20 volontari nel corso di due notti. Durante la prima, ai partecipanti è stato concesso di dormire tranquillamente, mentre lasuccessiva sono stati privati del riposo, a tratti. Utilizzando la risonanza magnetica per ...