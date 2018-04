Ricchi e ' poveri' | ecco quanto guadagnano i deputati dell' Ars

Real-Juve e Barca-Roma : Ricchi vs poveri : Champions League, roba da ricchi. Tra le squadre approdate ai quarti di finale ci sono 4 delle prime 5 della classifica per fatturato. Manca solo il Manchester United di Mourinho. Le italiane? Partono ...

Tanti poveri e pochissimi Ricchi : metà Italia con un reddito sotto i 15mila euro : Quasi metà dei contribuenti Italiani (il 45%), nel 2017 ha dichiarato un reddito inferiore ai 15mila euro, versando il 4,2% dell'Irpef totale, mentre i 'Paperoni' che hanno dichiarato redditi...

I poveri - tanti - - i Ricchi - il reddito e le tasse : Ho l'impressione che questa linea politica dovrebbe essere la sostanza della linea politica, e del pensiero, e della stessa anima della sinistra. Però in questo parlamento , come in quello francese, ...

Online i redditi dei politici - i più Ricchi e i più poveri del «reame» : Come previsto dalla legge, sui siti internet di Camera e Senato sono state pubblicate le dichiarazioni dei redditi di parlamentari, componenti del governo, dirigenti di partiti e di movimenti politici italiani. Sono quelle presentate nel 2017, e si riferiscono dunque al 2016. Non è una classifica degli stipendi, ma del reddito totale, anche derivante da altre fonti (affitti, lavoro da imprenditore…). Nel conteggio, rientra solo la paga ...

Online i redditi dei politici : i più Ricchi e i più poveri del «reame» : Come previsto dalla legge, sui siti internet di Camera e Senato sono state pubblicate le dichiarazioni dei redditi di parlamentari, componenti del governo, dirigenti di partiti e di movimenti politici italiani. Sono quelle presentate nel 2017, e si riferiscono dunque al 2016. Non è una classifica degli stipendi, ma del reddito totale, anche derivante da altre fonti (affitti, lavoro da imprenditore…). Nel conteggio, rientra solo la paga ...

Ricchi e Poveri/ I giudici di Sanremo Young : “Ecco qual è il segreto del nostro successo!” - presto un nuovo CD : I Ricchi e Poveri si raccontano tra le pagine del settimanale "Oggi", i giudici di SanremoYoung svelano: “Ecco qual è il segreto del nostro successo!”, presto un nuovo CD inedito a due voci.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:08:00 GMT)

Scuola di Novara fornisce lo zainetto a tutti gli alunni : “No alle differenze tra Ricchi e poveri” : Una Scuola della città piemontese ha fornito a tutti gli studenti lo zainetto, il diario, l'astuccio e i quaderni, così da annullare le differenze tra figli di famiglie benestanti e povere.Continua a leggere

Sanremo young 2018/ Diretta : Leonardo si esibisce coi Ricchi e Poveri (Prima finale) : Sanremo young, la prima finale del teen talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1: Simon Lebon, Pippo Baudo e Toto Cutugno ospiti in studio, ecco i concorrenti.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 21:38:00 GMT)

Per dare qualcosa ai poveri i Ricchi avranno sgravi enormi : La difficoltà è fissare un'aliquota equilibrata e costituzionale. Una tassa piatta è già stata tentata, ma tutti sono tornati indietro Il primo ostacolo a realizzare una «flat tax» sarebbe nell'...

La Confessione - ospite su Nove Anna Mazzamauro : “Non è stato Brignano a picchiarmi sul set di ‘Poveri - ma Ricchi'” : “No, non è stato Enrico Brignano a picchiarmi sul set di ‘Poveri, ma ricchi‘”. Anna Mazzamauro consegna la sua verità a Peter Gomez, intervistata a La Confessione in onda sul canale Nove, venerdì 23 febbraio alle 23. Dopo un fuoco incrociato di interviste accusatorie, i social avevano individuato in Enrico Brignano il “colpevole” delle botte. L’attore romano aveva mostrato a Il Fatto Quotidiano le prove a sua discolpa. La ...

Ricchi & Poveri - la rivoluzione fiscale della flat tax : così chi meno ha - meno avrà : Ci sono cinque contribuenti davanti a noi. Il primo è un signore molto agiato, fa il notaio, ha appartamenti in città, al mare e in montagna. Dichiara un milione di euro. Il secondo, medico ospedaliero con studio privato, giunge a 100mila euro. Il terzo, operaio edile, dichiara ventimila euro l’anno. Poi un quarto, consulente con partita iva, non riesce ancora a superare gli ottomila. Il quinto signore è pensionato e arriva, con l’indennità di ...

L'addio a Maistri : «Nessuna differenza tra Ricchi e poveri» : Nel giro di pochi anni i quattro fratelli sono riusciti a fare diventare la «Maistri» un'azienda a livello industriale, un must apprezzato nel mondo per designe, genialità e affidabilità. Ma ...

I poveri faranno i filosofi - i Ricchi gli ingegneri. Le tasse universitarie secondo la May : L’istruzione è materia di contesa politica non soltanto in Italia, dove infuria la campagna elettorale. Qui da noi, qualche settimana fa Pietro Grasso aveva lanciato la proposta di abolizione delle tasse universitarie. Una proposta che a dire il vero è stata trattata superficialmente dai giornali, ridotta a slogan: Grasso più che prospettare una sorta di servizio universale, riproponeva infatti la progressività fiscale per far sì che i più ...

Ricchi E POVERI / Il primo Sanremo nel 1970 quasi per caso (Sanremo Young) : Angelo Sotgiu e Angela Brambati, i RICCHI e POVERI, nell’Academy di Sanremo Young per valutare le giovanissime proposte che si esibiranno su Rai 1 dal palco dell’Ariston.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 08:17:00 GMT)