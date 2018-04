gqitalia

: RT @GiuseppeGoglio: Intorno a chi indossa una maglietta Kloters tira sempre aria pulita - M4r14P40l4 : RT @GiuseppeGoglio: Intorno a chi indossa una maglietta Kloters tira sempre aria pulita - EtaBetaRadio1 : Dna Italiano e anima green per RepAir, la T-shirt antismog che contribuisce ad avere aria più pulita attorno. A lan… - biopianeta : Arriva #RepAir la #maglietta che #purifica l'aria. #Biopianeta--> -

(Di martedì 10 aprile 2018) L’idea alla base diera creare un prodotto moda che non fosse solo realizzato rispettando l’ambiente ma fosse anche in grado di agire su di esso in modo virtuoso. Il prodotto più semplice era una, che indossata potesse contribuire a pulire l’ambiente in modo attivo e senza sforzo.è tutto questo: una T-shirt unisex di cotone, prodotta interamente in Italia, che pulisceutilizzando un inserto di ‘the Breath’, un materiale brevettato e certificato in grado di trattenere al suo interno sostanze inquinanti, batteri e cattivi odori. Come funzionaincorpora un inserto di the Breath all’interno di una tasca.Grazie a questa speciale tecnologia prodotta da Anemotech, la t-shirt lavora a impatto zero e non necessita di essere attivata o alimentata da fonti energetiche esterne. Il sistema the Breath, infatti, è composto da due strati esterni ...