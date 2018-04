Regali da mille euro e borse | tangenti al Galeazzi e al Pini

ilgiornale

(Di martedì 10 aprile 2018) Quattro primari sono stati arrestati questa mattina a Milano nell'ambito di un'inchiesta che riguarda la sanità in Lombardia. L'indagine, coordinata dai pm di Milano Eugenio Fusco e Maria Letizia Mannella, ha portato anche all'arresto di una dirigente e di un imprenditore titolare di una azienda specializzata in apparecchiature mediche. Secondo l'accusa i primari si sarebbero accordati con le ditte coinvolte nell'indagine per ordinare alcune forniture in cambio di presuntee di presunti. La vicenda ha preso il via dopo l'inchiesta avviata su Norberto Confalonieri, ex priamario delCto, finito in manette lo scorso anno.Nell'ordinanza che è stata emessa dal gip Teresa De Pascale, vnegono ricostruite le assegnazioni delle forniture di protesi ortopediche e di apparecchiature mediche sia alche al Gateano, due tra i più noti ospedali di Milano. Tra gli ...