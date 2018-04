Rassegna 10 4 Il papà del piccolo Alfie | Non staccate la spina | vogliamo portare

La veglia di Pasqua di papa Francesco In Rassegna i dolori del pianeta : A questo punto tocca a ciascuno scegliere, se restare zitto davanti alle ingiustizie del mondo o rischiare in favore degli scartati, gli ultimi, i troppi crocifissi della Terra: «La pietra del ...

Papa Francesco ai politici : 'Non Rassegna tevi mai alle disparità' : "Voi politici siete chiamati a cercare sempre di farvi prossimi degli altri, specialmente delle persone in situazione di precarietà, e a non rassegnarvi mai alla disparità sociale, radice dei mali ...

18 febbraio - Per la Rassegna A Teatro con Mamma e Papà - ROSASPINA al teatro Abeliano di Bari : BIGLIETTI: INTERO 10 euro RIDOTTO* 8 euro *per bambini fino ai 10 anni e per over 65 ABBONAMENTO: 8 spettacoli a scelta fra teatro Kismet e teatro Abeliano a 48 euro acquistabili presso: - il teatro ...