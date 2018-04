Rainbow Six Siege | Ubisoft entra in azione con nuove misure anti cheater e team killer

Problemi Rainbow Six Siege e altri giochi Ubisoft oggi 9 aprile : orario down : Se avevate in programma di giocare con Rainbow Six Siege o altri giochi Ubisoft stasera 9 aprile abbiamo una brutta notizia per voi. Ubisoft ha annunciato che avverrà una manutenzione ai server che renderà praticamente ingiocabili i giochi online. La manutenzione è programmata e come legge sia dal forum ufficiale che su Twitter durerà due ore. Inizierà alle 20:00 e si concluderà alle 22:00, parliamo ovviamente dlel'ora italiana. ora, nessuno ...

Ban permanenti in Rainbow Six Siege : cosa non fare - la lista di Ubisoft : Abbiamo già parlato in passato dei comportamenti scorretti in Rainbow Six Siege. Ubisoft da tempo sta lavorando a provvedimenti in merito sulla chat e al rilevamento delle uccisioni dei compagni, ma questo è solo l'inizio. La casa francese ha pubblicato un post sul blog ufficiale riportando i dettagli di tutto ciò che sarà vietato fare in Rainbow Six Siege. cosa non fare in Rainbow Six Siege, pena ban "La gestione dei comportamenti scorretti ...

Rainbow Six Siege si convertirà al Battle Royale? Ubisoft svela il mistero : La strada per il successo, per Rainbow Six Siege, non è stata per nulla semplice né tantomeno scontata: nei primi mesi dopo il lancio, il gioco sviluppato dai ragazzi di Ubisoft ha mostrato lacune vistose che ne hanno quasi compromesso la carriera, con gli acquirenti che di fatto si erano ritrovati pentiti della propria scelta. Non si sono persi d'animo gli addetti ai lavori che, testa bassa, si sono cimentati nell'adeguamento dello sparatutto ...

Novità sul rinculo in Rainbow Six Siege - come cambierà : Rainbow Six Siege ha un problema riguardo il suo sistema di rinculo, molto evidente soprattutto nelle armi automatiche: a causa di questo talvolta i proiettili vengono sparati in una direzione diversa rispetto a quella che indica il mirino. Ubisoft ha rilasciato un nuovo post sul blog ufficiale, dichiarando di voler lavorare al problema in Rainbow Six Siege e che presto sistemerà il difetto apportando delle modifiche al sistema di rinculo: ...

Trapelano armi Operatori italiani di Rainbow Six Siege? Cosa è stato scoperto : Solo pochi giorni fa sono trapelati i nomi, immagini, video e poteri dei nuovi potenziali Operatori italiani di Rainbow Six Siege: scon tutta probabilità, anzi manca solo l'annuncio ufficiale, si chiamano Alibi e Maestro. Una delle cose che potrebbe fare Alibi è il distrarre i nemici con un’immagine olografica proiettata, che praticamente può confondere i nemici. Dell'altro operatore italiano, Maestro, si sa invece molto poco, almeno fino ad ...

Disponibile patch 1.47 per Rainbow Six Siege su PS4 e Xbox One : cosa cambia : Finalmente la patch 1.47 di Rainbow Six Siege è Disponibile anche su console PS4 e Xbox One, prima era arrivata su PC. Pubblicata ovviamente da Ubisoft, porta con sé una lunga serie di correzioni dopo il lancio di Operazione Chimera e Outbreak, che di fatto anno inaugurato l'Anno 3 del gioco. Che cosa cambia con questa patch? Parecchio, scopriamolo insieme, qui vi rimandiamo invece al changelog completo. Innanzitutto è stato risolto un ...

Rainbow Six Siege : i prossimi operatori saranno gli italiani Alibi e Maestro? : In seguito alla pubblicazione di Rainbow Six Siege: Operazione Chimera, contenuto recensito sulle nostre pagine, sono emerse alcune informazioni nascoste nel database scoperte dai giocatori. Come segnala VG247.com, sono stati ritrovati all'interno di alcuni file che avrebbero svelato l'arrivo di due operatori italiani in Rainbow Six Siege, Alibi e Maestro.Nello specifico, sarebbe emerso un video che mostrerebbe i due operatori e, dando uno ...

Problemi Rainbow Six Siege e PlayStation Network oggi 21 marzo : cosa succede? : Negli ultimi minuti tantissimi giocatori stanno avendo non pochi Problemi con Rainbow Six Siege ma anche ad accedere al PlayStation Network, anche in Italia. Già da almeno venti minuti si sta osservando un down PSN che rende molto difficoltoso giocare ai propri titoli preferiti, soprattutto Rainbow Six Siege. Lo capiamo dalle continue segnalazioni su Down Detector che stanno arrivando in questi minuti: quali sono le motivazioni di questi ...

Alibi e Maestro sono gli Operatori italiani di Rainbow Six Siege : trapela video e dettagli : sono trapelati i nomi e l'aspetto dei due nuovi Operatori italiani di Rainbow Six Siege, che si chiameranno Alibi e Maestro, di cui vi mostreremo anche un breve video. Dopo il rilascio di Operazione Chimera i dataminer, insomma i "detective dei file nascosti", sono andati alla ricerca di indizi per i prossimi Operatori che Ubisoft rilascerà: quello che si sapeva è che erano di origine italiana ma nulla più. Su Reddit è apparso quello che sembra ...

Problemi Rainbow Six Siege e altri giochi Ubisoft al 19 marzo - non si può giocare : che succede? : Oggi 19 marzo Rainbow Six Siege sta avendo Problemi: non si può giocare. In realtà per ore non si potranno giocate nessuno dei titolo Ubisoft, almeno online. Il motivo? Una manutenzione all'infrastruttura dei server, iniziata in Italia stamattina alle 5:00 e si concluderà alle 13:00 sempre ora italiana. Oltre ai giochi anche i siti ufficiali Ubisoft sono stati coinvolti in questo down, questo significa che il forum ufficiale, account e siti non ...

For Honor come Rainbow Six Siege? Prezzo e dettagli della Starter Edition : For Honor è ormai arrivato alla Stagione cinque, Age of Wolves, ma gli sviluppatori non hanno alcuna intenzione di fermarsi. I server dedicati sono finalmente arrivati sia su PC che su console. Oggi Ubisoft ha invece annunciato la cosiddetta Starter Edition, per ora solo su PC via Steam e Uplay al Prezzo di 14,99 euro. Questa edizione "base", così come Rainbow Six Siege, prevede: 6 eroi giocabili: sblocca completamente i 3 eroi avanguardia, ...

Trapelano Operatori italiani di Rainbow Six Siege - abilità olografiche e dettagli : Sono trapelate nuove informazioni sui nuovi Operatori italiani di Rainbow Six Siege. Due post su Reddit apparsi ieri sera in successione hanno finalmente offerto più dettagli sugli attesissimi Operatori italiani. Ecco cosa bisogna sapere riguardo questi nuovi Operatori di Rainbow Six Siege Operazione Chimera, tenendo conto che per ora si tratta di indiscrezioni e niente è stato ancora confermato da parte di ...

Gravissimi problemi Rainbow Six Siege al 13 marzo - server down : cosa succede? : In questo momento ci sono dei Gravissimi problemi Rainbow Six Siege, i server non funzionano: cosa sta succedendo? Le segnalazioni su down Detector sono centinaia, nessuna manutenzione era programmata, quindi cec qualcosa che non va. Rainbow Six Siege non funziona a causa di una manutenzione da parte di Ubisoft? Anche il forum ufficiale latita di informazioni. Rainbow Six Siege in queste ore sta avendo Gravissimi problemi di connessione: ...

Rainbow Six Siege – Operazione Chimera : Recensione - Trailer e Gameplay : Rainbow Six Siege accoglie la tanto attesa Operazione Chimera ed oggi su gentile concessione di Ubisoft, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani non solo sulla nuova modalità Outbreak ma anche sugli operatori Lion e Finka in anteprima, grazie al Season Pass. Rainbow Six Siege – Operazione Chimera Recensione In concomitanza con il debutto dell’Operazione Chimera, Ubisoft ha ...