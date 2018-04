Ragazza di 27 anni imbalsamata per errore | muore dopo due giorni di agonia

Patty Pravo - 70 anni di musica e ricordi : «Sono ancora la Ragazza del Piper - ma un po' più buona» : Solo che loro sono venuti come ospiti, mentre Patty Pravo ha scelto di mettersi alla prova, dall'alto dei suoi splendidi 67 anni e degli oltre 110 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. 'Anch'...

Patty Pravo - i 70 anni della Ragazza del Piper : Patty Pravo compie 70 anni e per tutti è ancora, e sarà sempre, la ragazza del Piper, la biondina veneziana approdata a ballare e cantare "Ragazzo triste" - un manifesto generazionale firmato Gianni Boncompagni - nel locale di via Tagliamento a Roma, e diventata famosa e nazionalpopolare molto prima della maggiore età, che all'epoca era ancorata a 21 anni.Lei, nata Nicoletta Strambelli il 9 aprile 1948 da Aldo Strambelli e ...

Bologna - alla guida ubriaco uccise una Ragazza : condannato a cinque anni per omicidio stradale : È stato condannato a 5 anni Mattia Sammartino, 23enne che ad aprile di un anno fa, mentre era al volante della sua auto, investì e uccise Marialaura Dibenedetto, 29 anni, che percorreva la Tangenziale ...

MAYA ANGELOU - CHI È?/ Google celebra la poetessa - nata 90 anni fa : fu Ragazza madre a 17 anni : MAYA ANGELOU, protagonista del Doodle di oggi, 4 aprile: chi è la protagonista dell'omaggio animato di Google, poetessa afroamericana attiva nella rivendicazione dei diritti civili(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 19:12:00 GMT)

Ragazza di 15 anni investita da un treno a Torino. Inutili i tentativi di rianimarla : E' morta la giovane, una studentessa quindicenne, finita questa mattina sotto un treno alla stazione di Torino Porta Susa. Incastrata sotto un convoglio, la giovane era stata estratta viva dai Vigili del Fuoco, intervenuti con la Polfer.I sanitari del 118 hanno provato a rianimarla a lungo, sulla banchina del binario 4, ma è stato tutto inutile: la Ragazza è morta durante il trasporto in ospedale. Le indagini sulle cause ...

Altamura - Pasquetta tragica : auto contro albero - muore Ragazza di 21 anni : Una ragazza di 21 anni, Veronica Varvera, è morta e quattro ragazzi, tutti tra i 18 e i 23 anni, sono rimasti feriti in maniera grave in un incidente stradale avvenuto ieri, al rientro a casa della ...

Storia della Ragazza cieca che da dieci anni va a scuola senza ausili : Da dieci anni va a scuola senza ausili specifici per la sua cecità. Il calvario di una sedicenne di Vibo Valentia continua nonostante le sentenze a suo favore del Tar e del Consiglio di Stato. Una Storia lunga, che mette in evidenza carenze e anche paradossi della nostra amministrazione pubblica. Come quando alla ragazzina vengono affiancati ben tre insegnanti di sostegno, e non uno come previsto dalla legge, ma tutti e tre privi di ...

Violentò una Ragazza di 17 anni in un vagone del treno - arrestato 25enne marocchino. Un prete lo difese : "Non provo pietà per lei" : In manette. Gli investigatori della Squadra Mobile di Bologna hanno arrestato Dhabi Amine, 25enne marocchino, ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di una minorenne. L'episodio...

Storia della Ragazza cieca che da dieci anni va a scuola senza ausili : Da dieci anni va a scuola senza ausili specifici per la sua cecità. Il calvario di una sedicenne di Vibo Valentia continua nonostante le sentenze a suo favore del Tar e del Consiglio di Stato. Una Storia lunga, che mette in evidenza carenze e anche paradossi della nostra amministrazione pubblica. Come quando alla ragazzina vengono affiancati ben tre insegnanti di sostegno, e non uno come previsto dalla legge, ma tutti e tre privi di ...