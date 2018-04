Quirinale | le consultazioni giovedì e venerdì Stavolta si parte dalle forze politiche

Governo - nuovo giro di Consultazioni al Quirinale giovedì e venerdì : Il Quirinale ha convocato il secondo giro di Consultazioni per giovedì e venerdì prossimi. In questa circostanza partirà con i partiti e chiuderà con le alte cariche...

Quirinale - giovedì e venerdì ripartono le consultazioni : l’ultima carta al M5S : Il presidente della Repubblica torna a incontrare i leader. Di Maio sarà l’ultimo in ordine di tempo: al Movimento la carta per iniziare il gioco?

Quirinale - le consultazioni giovedì e venerdì : ROMA. La data delle nuove consultazioni è decisa. Il presidente della Repubblica ha fissato la nuova tornata di colloqui per giovedì e venerdì. Stavolta partirà dalle forze politiche e solo nel ...

Vittorio Feltri : 'Le consultazioni al Quirinale sono tempo perso' : I partiti si azzuffano senza combinare nulla. D' altronde, se scende in campo Di Maio, ovvio che la politica, come le squadre italiane di calcio, non prenda palla. Il governo ce lo sogniamo. Manca in Parlamento un denominatore comune, pertanto è impossibile si stringa una alleanza tra gruppi ...

Consultazioni - Berlusconi : "Il centrodestra andrà unito al Quirinale" : "Alle prossime Consultazioni il centrodestra si presenterà unito con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi". Lo ha annunciato il leader di Forza Italia in una nota, accogliendo la proposta del segretario della Lega di recarsi al Quirinale con una delegazione unica per contribuire alla formazione del nuovo governo.

Consultazioni - Napoli (Fi) indignato contro Fico : “E’ andato al Quirinale con la giacca aperta. Rabbrividisco per sciatteria” : “Rabbrividisco“. Lo ripete a più riprese, nel corso di Coffee Break (La7), il deputato di Forza Italia, Osvaldo Napoli, commentando l’iniziativa di molti leader convocati ieri al Quirinale per la prima tornata di Consultazioni. Da Di Maio a Meloni fino a Salvini, i politici si sono recati al Colle a piedi. Hanno fatto eccezione la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, e Silvio Berlusconi, giunti invece con ...

Come hanno letto i quotidiani il primo giro di consultazioni al Quirinale : Il quale fa notare, tra una riga e l'altra, che i tempi sono cambiati, e che una legge proporzionale richiede ed impone la mediazione della politica. Nessuno può fare da solo, nessun partito è un'...

Come hanno letto i quotidiani il primo giro di consultazioni al Quirinale : È il momento della svolta? A leggere i titoli dei siti sì, a leggere gli articoli dei quotidiani non tanto. Sergio Mattarella rimanda tutti, e fissa la data degli esami di riparazione per giovedì prossimo, e se qualcuno manda a intendere che i compiti già sono fatti, e la soluzione della crisi vicina, a guardar bene si capisce che di grande ottimismo si tratta. La legge elettorale impone mediazione, scrive il ...

Consultazioni Quirinale - a fari spenti senza maggioranze : Il presidente Mattarella chiede senso di responsabilità che porti a un accordo. Per ora i partiti fanno tattica, ma per arrivare alla formazione di un nuovo governo occorreranno rinunce

Consultazioni - camminata verso il Colle : tutti a piedi al Quirinale. Solo Berlusconi arriva in auto : L'unico ad arrivare e andare via in macchina è il Cavaliere. Gli altri giungono e vanno via a piedi dal Quirinale. È lo stile appiedato dei big consultati da Sergio Mattarella, una camminata per le ...

Consultazioni Quirinale - Di Maio : contratto di governo alla tedesca con Lega o Pd : Di Maio è stato l'ultimo dei leader politici a incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante le Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo italiano. Di Maio ...

Consultazioni social - così il Quirinale diventa di vetro : ecco tutti i tweet : E così questa XVIII legislatura si denuda, scegliendo di svelare alcuni aspetti di quello che può essere definito il "conclave" della politica. #Quirinale : il Presidente #Mattarella riceve i Gruppi '...

Consultazioni - Salvini al Quirinale : "No al governo a tempo. Spero di essere premier" : Con Matteo Salvini si chiude il giro mattutino di Consultazioni da Mattarella. Il segretario della Lega, insieme ai capigruppo Giorgetti e Centinaio, è stato a colloquio dal presidente della ...