Questo nostro amore 80 | quarta puntata | un duro colpo per gli Strano

Fiori d’arancio in Questo nostro Amore 80 : chi si sposerà? Anticipazioni 10 e 17 aprile : Questo nostro Amore 80 torna in onda oggi, 10 aprile, dopo una settimana e con la possibilità di non dover subire lo scontro diretto con l'Isola dei Famosi. Gli ascolti della seconda puntata non sono stati dei migliori ma le cose potrebbero migliorare nella serata più "soft" di oggi in cui Anna Valle e Neri Marcorè potrebbero essere protagonisti assoluti in attesa del debutto del Grande Fratello 2018 previsto per la prossima settimana, il 17 ...

Questo nostro Amore non dà soddisfazione : Questo Nostro Amore 80 - Neri Marcorè Partiamo da un assunto importante: Questo Nostro Amore 80 è una buona fiction. Garbata, curata, con attori bravi e nella parte, divertente ma anche capace di far riflettere, ricca di sentimento e di passaggi storici, capace dunque di intrattenere ed insegnare qualcosa. Un prodotto in linea con gli obiettivi della Rai, almeno con quelli stilistici, perchè gli ascolti purtroppo lasciano a desiderare. Quello ...

Ascolti tv 3 aprile/ Juventus-Real Madrid premia il Canale 20 - flop di Questo nostro amore 80 contro l'Isola : Gli Ascolti tv del 3 aprile premiano Juventus-Real Madrid e il Canale 20 ma anche l'Isola dei Famosi 2018 mentre segnano il flop di Questo nostro amore 80 in onda su Rai1(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:08:00 GMT)

Ascolti TV | Martedì 3 Aprile 2018. Vince Juve-Real Madrid sul 20 (6 - 6 mln – 23.35%) - Isola 21.2% - male Questo nostro Amore (12.7%) : Cristiano Ronaldo Su Rai1 la seconda puntata di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.360.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.093.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Rai2 Hawai Five O ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 il film I Fantastici 4 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video.000 spettatori ...