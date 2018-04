Questo nostro amore 80 | diretta terza puntata | la proposta di matrimonio

Questo nostro amore 80 - diretta terza puntata : il viaggio in Svizzera : Si torna negli anni 80 e nelle vite delle famiglie Costa-Ferraris e Strano, con la terza puntata di Questo nostro amore 80, la fiction in onda questa sera alle 21:25 su Raiuno. In onda due episodi, che proseguono il racconto che vede Vittorio (Neri Marcorè) sempre più deciso a riconquistare Anna (Anna Valle).-Di seguito, il liveblogging della terza puntata di Questo nostro amore 80- [live_placement]prosegui la lettura Questo nostro amore ...

Fiori d’arancio in Questo nostro Amore 80 : chi si sposerà? Anticipazioni 10 e 17 aprile : Questo nostro Amore 80 torna in onda oggi, 10 aprile, dopo una settimana e con la possibilità di non dover subire lo scontro diretto con l'Isola dei Famosi. Gli ascolti della seconda puntata non sono stati dei migliori ma le cose potrebbero migliorare nella serata più "soft" di oggi in cui Anna Valle e Neri Marcorè potrebbero essere protagonisti assoluti in attesa del debutto del Grande Fratello 2018 previsto per la prossima settimana, il 17 ...