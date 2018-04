Quell' anziana è morta di fame La Vuitton non ti piace? Non mi rompere

huffingtonpost

(Di martedì 10 aprile 2018) Cesti di Natale da mille euro, borse firmate, stage per i figli: sono queste alcune delle 'utilità' percepiti da quattro primari, un imprenditore e un dirigente sanitario di strutture ospedaliere milanesi, accusati di corruzione. Agli arresti domiciliari sono finiti la direttrice sanitaria del Cto-Gaetano Pini, la 59enne Paola Navone, e due primari dello stesso ospedale: Carmine Cucciniello e Giorgio Maria Calori, entrambi di 61 anni. Coinvolti anche due primari dell'ospedale Galeazzi: il chirurgo Carlo Romanò, 54 anni, e Lorenzo Drago, 55 anni, responsabile del laboratorio di analisi. Anche per loro sono stati disposti gli arresti domiciliari. In carcere, invece, è finito Tommaso Brenicci, 53 anni, imprenditore e amministratore della Eon medica di Monza, società che si occupa di articoli elettromedicali e ortopedici.Giorgio Maria Calori, primario del Gaetano ...