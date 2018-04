Quattro famiglie evacuate a Pieve Torina

Terremoto nel Maceratese : evacuate Quattro famiglie a Pieve Torina : In conseguenza della scossa di Terremoto magnitudo 4.6 verificatasi alle 05:11, a Pieve Torina (Macerata) quattro famiglie sono state evacuate per i danni (crepe e cedimenti) e i rischi di stabilità interni di altrettanti immobili finora agibili: lo ha reso noto il sindaco Alessandro Gentilucci. Circa 20 persone, tra cui bambini, sono state allontanate dalle abitazioni per rischi di crolli. L'articolo Terremoto nel Maceratese : evacuate quattro ...

Pasqua - Cia : più famiglie in agriturismo - cresce l’ospitalità “a Quattro zampe” : Il fattore meteo aiuta le partenze e premia gli agriturismi. Dopo settimane di pioggia e freddo, il tempo primaverile previsto per Pasqua e Pasquetta incentiva la voglia di aria aperta e natura, come dimostrano le oltre 320 mila presenze attese nelle strutture rurali nel week-end di festa alle porte. La stima è di Turismo Verde, l’associazione di Cia-Agricoltori Italiani per la promozione agrituristica. cresce anche la richiesta dell’ospitalità ...