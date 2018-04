wired

: Quanto pagheresti per indossare l’armatura del Gladiatore? #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Quanto pagheresti per indossare l’armatura del Gladiatore? #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - RobyOne_ : @paolaoohpaola se invece in tempo di saldi vuoi sapere quanto pagheresti una cosa al 40% ad esempio, senza calcolar… - Alessandro6365 : Quanto pagheresti per disporre di questi servizi gratuiti, da poter attivare direttamente dal tuo smartphone 24 ore… -

(Di martedì 10 aprile 2018) È notizia di questi giorni che Russell Crowe ha messo all’asta un sacco di cose in suo possesso per pagarsi le spese del divorzio, tra i vari lotti battuti ce n’erano alcuni contenenti quadri, soprammobili abbastanza costosi, come il teschio di un Mosasauro già appartenuto a Leonardo DiCaprio e soprattutto oggetti di scena, i cosiddetti props, dei film a cui ha partecipato. Parliamo della sua armatura e di una biga de Il, il costume di Master & Commander, quello di Cinderella Man, cose che danno davvero un tono all’ambiente, per citare Il Grande Lebowski. Non a caso alla fine l’incasso totale dell’asta è stato di circa 3 milioni di dollari, somma accumulata in circa cinque ore di rilanci tra ricchi collezionisti e curatori museali. È interessante il paradosso secondo cui più il futuro ci porta verso un mondo di beni immateriali in cui lo streaming sostituisce l’acquisto ...