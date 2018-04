Quando la cultura pop coincide con l’arte

wired

(Di martedì 10 aprile 2018) Uno dei più celebri aforismi di Oscar Wilde recita che “La vita imita l’arte più di quanto l’arte imiti la vita“, e dando un’occhiata al geniale profilo Instagram TabloidArtHistory non si può che essere d’accordo. L’interapop (dai reality televisivi ai video musicali fino alle fotografie da red carpet) richiama spesso inconsapevolmente capolavori della storia dell’arte di ogni epoca. Dalle Madonne seicentesche, agli impressionisti del secondo ‘800, tutto sembra già visto, in un dejavù disarmante che sovrappone quotidianità e creatività. Non ci credete? Provate a dare un’occhiata alla nostra gallery qui in alto.lapopcon l’arte Wired.