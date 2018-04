Puglia | sacerdote legge lettera di confratello pedofilo

Blastingnews

(Di martedì 10 aprile 2018) I devoti convenuti per la Messa in Coena Domini sono rimasti increduli.ndo la missiva di un, nella quale si dichiarava la propria innocenza, il parroco di Santa Maria Assunta di Salice Salentino, in apertura della celebrazione eucaristica, ha parlato di unvessato in maniera illegittima. Tutto nella norma, se non fosse che si trattava di un religioso condannato in primo grado a otto anni di carcere con la pesante incriminazione di reati sessuali compiuti su un minore, all'epoca ministrante. Chi è ilaccusato di pedofilia Il nome dell'ecclesiastico non è stato pronunciato per esteso, ma si è compreso che si trattava di don Francesco Caramia, ex parroco di Bozzano, pertinente all’arcidiocesi di Brindisi-Ostuni. I crimini commessi hanno avuto origine negli anni 2008 e 2009. Ed è stato riconosciuto responsabile di avere abusato sessualmente di un ...