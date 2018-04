PUBG Corp ammette che le microtransazioni cosmetiche possono influenzare il gameplay di

PUBG Corp. porta in tribunale gli autori di Knives Out e Rules of Survival : PlayerUnknown's Battlegrounds, con la sua modalità battle royale, è un successo sotto gli occhi di tutti ormai e, già da un po', sono comparsi parecchi giochi che si rifanno in modo abbastanza esplicito a quello di PUBG Corp.Ora, la compagnia ha deciso di reagire al proliferare di questi "giochi clone" e, come riporta Ars Technica, ha citato in giudizio gli autori di Knives Out e Rules of Survival, due titoli mobile dell'azienda cinese ...