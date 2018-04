Psg-Tuchel | è fatta! Riparte così l' assalto alla Champions

gazzetta

: #Psg: è #Tuchel il sostituto di #Emery > - Sport_Mediaset : #Psg: è #Tuchel il sostituto di #Emery > - CalcioNews24 : Tuchel-Psg, è fatta! L’annuncio ufficiale a fine stagione - genovesergio76 : Psg-Tuchel: è ormai fatta! Con lui missione Champions -

(Di martedì 10 aprile 2018) L'annuncio è solo una questione di tempistiche. Ma anche di cortesia. Il Psg non vuole mettere in difficoltà Unai Emery che arriva a scadenza e non sarà rinnovato. Tocca a Thomas, tedesco di 44 ...