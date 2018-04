PSG | sarà Tuchel il nuovo allenatore | bye bye Conte e Luis Enrique

PSG -Real Madrid - Zidane : 'Sappiamo che sarà difficile - siamo abituati e pensiamo solo a noi stessi' : Il 3-1 del Bernabéu non lascia tranquillo il Real Madrid di Zinedine Zidane , per raggiungere i quarti di finale di Champions League ci sarà da combattere ancora. Appuntamento al Parco dei Principi per ...

PSG : Neymar sarà operato nel fine settimana in Brasile : Il comunicato del club parigino: la decisione dopo un rapporto congiunto con la naziionale brasiliana, in accordo con il giocatore

PSG - Neymar non ci sarà con il Real Madrid : Psg, Neymar non ci sarà con il Real Madrid L’impietoso esito degli esami alla caviglia destra di Neymar ha gettato nello sconforto tutto l’ambiente del Psg: “Distorsione alla caviglia e microfrattura al quinto metatarso”. Il club parigino non ha diffuso informazioni riguardo ai tempi di recupero ma per un problema di questo tipo è necessario […] L'articolo Psg, Neymar non ci sarà con il Real Madrid sembra essere il ...