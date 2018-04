Protezione civile | sarà situato ad Avezzano il Polo Logistico Nazionale

Allerta Meteo - avviso della Protezione civile per le prossime ore : forte maltempo al Nord - venti intensi anche al Sud : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica in arrivo sul nostro Paese determinerà, da questa sera, una fase di maltempo sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni diffuse specie su Valle D’Aosta, rilievi del Piemonte e Lombardia. La perturbazione determinerà anche una forte venti lazione sulle regioni meridionali, con venti di burrasca sud-orientali su Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni ...

Terremoto : Gentiloni - ancora danni e paura - Protezione civile a lavoro : Roma, 10 apr. (AdnKronos) - " ancora scosse, danni , paura . La Protezione civile impegnata sul posto con i sindaci e le popolazioni colpite". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni , a seguito della scossa di magnitudo 4.6 registrata nel maceratese.

Toscana Nuovo Codice di Protezione Civile : Si è tenuto in data 09 Aprile 2018 a Firenze, la presentazione del Nuovo Codice di Protezione Civile. Il Nuovo Codice di Protezione Civile (decreto legislativo 1/2018 del 2 gennaio 2018) riforma il sistema della Protezione Civile italiana, rafforzando l’azione del servizio nazionale di Protezione Civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le […]