Pronostici Champions League Quote e scommesse per le partite di ritorno quarti

Pronostici Champions League 10-11 Aprile 2018 : Schedina Pronta Quarti Finale Ritorno : I Pronostici dei Quarti di Ritorno di Champions sono, ovviamente, pesantemente condizionati dai risultati di andata. Quasi tutte le gare, almeno sulla carta, sembrano scritte, quindi anche i nostri consigli per le scommesse dovranno cercare di cogliere queste sfumature motivazionali che sicuramente intercorreranno. A prescindere da tutto, comunque, il 10 e l’11 Aprile sarà spettacolo puro. Pronostico Manchester City-Liverpool ...

Pronostici Champions League 3-4 Aprile 2018 : Schedina Pronta Quarti Finale Andata : Martedi 3 Aprile 2018, si apriranno le danze dei Quarti di Finale di Champions League, valevoli per i match di Andata. Ai Quarti di Finale naturalmente, troviamo anche Juventus e Roma, le quali se la dovranno vedere in primis contro Real Madrid e Barcellona. Attenzione anche al match tutto inglese fra Liverpool e Manchester City. Analizziamo insieme, i Pronostici Champions League di giornata. Pronostico Juventus-Real Madrid 3-04-2018 Si ...

Probabili Formazioni Championship - 40^ Giornata 03-04-2018 e Pronostici : Championship 2017-2018: scopri tutte le Probabili Formazioni e i Pronostici delle partite in programma Martedì 3 Aprile 2018. Martedì 3 Aprile 2018, c’è il turno infrasettimanale della quarantesima Giornata di Championship. Al comando della classifica troviamo i Wolves con 85 punti che, al momento, detengono 6 punti di vantaggio sul Cardiff City secondo e vittorioso per 3-1 ai danni del Burton Albion. In zona play off ci sono ben ...

Champions League - i Pronostici dei quarti di finale : Due scontri complicati, terribilmente complicati. Non sono state fortunate le italiane impegnate nei sorteggi dei quarti di finale di Champions League. Juventus e Roma dovranno vedersela contro le due squadre più titolate del lotto, Real Madrid e Barcellona, 17 Coppe dei Campioni/Champions League in due, 12 per il Real, 5 per il Barça. Le gare d’andata si giocheranno il 3 e 4 aprile, il ritorno una settimana dopo, tra il 10 e l’11. ...

Pronostici Champions League 2018 : dritte sul ritorno degli ottavi di finale Video : In vista delle gare di ritorno degli ottavi di finale del 13 e 14 marzo, torna l'appuntamento con i Pronostici #Champions League 2018. Tra le partite in calendario questa settimana si segnala un incandescente Roma-Shakhtar [Video]. I giallorossi sono chiamati a recuperare il risultato di 2-1 in favore degli avversari dopo i primi 90 minuti in Ucraina. Il punteggio non è irrecuperabile, ma servira' una grande Roma per avere la meglio sulla ...

Pronostici Champions League 13-14 Marzo 2018 : Schedina Pronta Ottavi Finale Ritorno : Con questa due giorni si chiuderanno ufficialmente gli Ottavi di Finale di Champions League ed i nostri Pronostici poi si concentreranno sul turno successivo. Le ultime 4 gare degli Ottavi regaleranno sfide spettacolari, delle quali ben 3 sono assolutamente incerte. Ma andiamo con ordine: ecco i nostri Pronostici Champions League Ottavi Finale. Iniziamo con la sfida tra la Roma e lo Shakhtar, con i padroni di casa che devono riscattarsi ...

