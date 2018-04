Problemi iOS 11 3 per iPhone 8 al touch | perché non funziona?

Tutte le novità dell’aggiornamento iOS 11.3 rilasciato oggi 29 marzo : stato batteria - ARKit 1.5 e Problemi risolti : Partita finalmente la distribuzione dell'aggiornamento iOS 11.3 su iPhone X, 8, 7, 6S, 6 e 5S e sugli iPad compatibili in questa serata di oggi 29 marzo, Quali novità sono state introdotte con il corposo update che pesa ben 712.4 MB? Con due giorni di ritardo rispetto a quanto preventivato, ecco che i possessori dei melafonini possono mettere mano ad un numero notevole di plus. Inutile negarlo, la funzionalità più attesa e appena introdotta ...

Liam Payne : Cheryl sarebbe furiosa perché il cantante ha confessato che ci sono dei Problemi nella loro relazione : Da quando sono arrivati i primi rumors, ormai settimane fa, su una possibile crisi di coppia tra Liam Payne e Cheryl, i due hanno prima negato con veemenza, venendo anche accusati di fingere di andare d’accordo in favore delle telecamere. Poi, due giorni fa, l’artista di “For You” ha spiegato in un’intervista che in effetti sì, lui e Cheryl hanno qualche problema che stanno cercando di risolvere insieme. Ma sembra ...

Problemi batteria iOS 11 abbattono Apple : 25 posizioni perse per la reputazione nel 2018 : C'era da aspettarselo anche se non in questi termini: i Problemi di batteria con iOS 11, soprattutto lo scandalo del depotenziamento da remoto degli iPhone con gli aggiornamenti ad opera di Apple per device con autonomia anomala, hanno sortito i loro brutti effetti sulla reputazione aziendale dell'azienda di Cupertino. Questa precipita nell'annuale classifica The Harris Poll basata sull'opinione degli utenti americani in relazione a grossi brand ...

MotoGP - Test Qatar 2018 – Marc Marquez : “Ho avuto Problemi con la gomma anteriore - domani devo ridurre il gap da Dovizioso” : La seconda giornata dei Test di Losail riservati alla MotoGP ha visto un netto miglioramento a livello di prestazioni per Marc Marquez. il campione del mondo in carica, infatti, si è piazzato in terza posizione a poco più di un decimo da Andrea Dovizioso, al termine di otto ore di lavoro intense. Come suo solito, tuttavia, lo spagnolo è andato a puntualizzare gli aspetti da migliorare alla conclusione della sessione. “Purtroppo ho sofferto ...

Problemi anche con iOS 11.2.6 su iPhone : bug AirPods che non funzionano - come risolvere : Periodo alquanto nero per Apple: dopo l'uscita di iOS 11.2.6 non pochi utenti stanno riscontrando Problemi con i loro AirPods. Certo non parliamo di un bug bloccante e grave come quello dell'ormai noto carattere indiano che è stato protagonista della settimana scorsa ma allo stesso modo, l'ultimissimo firmware di Cupertino non appare perfetto e in determinate condizioni mostra una specifica criticità. Dopo l'aggiornamento iOS 11.2.6 giunto ...

Soluzione Problemi simbolo indiano Telugu con iOS 11.2.6 : aggiornamento contro blocco iPhone fondamentale : L'aggiornamento iOS 11.2.6 è tra noi e porta con se la Soluzione definitiva ai problemi di blocco iPhone con il simbolo indiano Telugu che di fatto mandava in riavvio improvviso i melafonini. Dopo giorni di panico dovuto al carattere speciale che inficiava l'utilizzo dei device, ecco che sulla grave vicenda potremmo mettere la parola fine. Per quanto nel corso dell'ultimo weekend abbiamo pure fornito delle soluzioni efficaci ai problemi ...

LIVE MotoGP - Test Thailandia 2018 in DIRETTA (domenica 18 febbraio) : Valentino Rossi - giornata decisiva per i Problemi Yamaha. Marquez e Dovizioso a caccia del tempo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata di Test 2018 della MotoGP sul tracciato di Buriram (Thailandia). Sull’asfalto thailandese i team si esibiranno nelle ultime ore di questa tre giorni di prove cercando di incamerare più informazioni possibili e magari risolvere alcuni problemi. E’ il caso di Valentino Rossi afflitto dalle criticità della sua Yamaha, dal punto di vista dell’elettronica, che ...

LIVE MotoGP - Test Thailandia 2018 in DIRETTA (sabato 17 febbraio) : Valentino Rossi deve risolvere i Problemi della Yamaha. Dovizioso sfida Marquez : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata (sabato 17 febbraio) dei Test 2018 di MotoGP sul tracciato di Buriram (Thailandia). Un day-2 importante per Valentino Rossi, costretto a risolvere le problematiche di natura elettronica con la sua M1. Il male atavico di cui è afflitta la moto nipponica sembrerebbe proprio quello, facendo delle valutazioni nel confronto in pista con Honda e Ducati. Ci sarà molto da lavorare per il ...

David Borrelli e il misterioso addio al M5S : 'Non ho Problemi di salute - mi occuperò di imprenditori' : 'Ieri ho preso una decisione difficile che merita qualche spiegazione, perché sto leggendo troppe fantasiose ricostruzioni. Non ho problemi di salute e non ne ho mai accennato . Auguro al MoVimento 5 ...

Svolta stato batteria con aggiornamento iOS 11.3 beta 2? Problemi iPhone X - 8 - 7 - 6S. 6 e 5S risolti così : Era atteso ed è arrivato: l'aggiornamento iOS 11.3 beta 2 per i soli sviluppatori è in distribuzione dalla tarda serata di ieri sera su iPhone X,8, 7, 6S, 6 e 5S e finalmente i Problemi di batteria dovrebbero essere definitivamente risolti, grazie alle nuove impostazioni sull'autonomia garantite da Apple. Nel nuovo firmware sperimentale atteso per la primavera, finalmente è stata introdotta la funzione che consente di conoscere in quale ...

Duro colpo al jailbreak iOS 11.2 e Problemi latenti : tutto quello che dobbiamo sapere : Mossa significativa quella di Apple oggi 1 febbraio, soprattutto per chi attende novità a proposito del cosiddetto jailbreak iOS 11.2. Dopo aver preso atto dei passi in avanti fatti dagli sviluppatori, come riportato pochi giorni fa sul nostro magazine, il colosso di Cupertino ha deciso di sacrificare le esigenze di coloro che con gli ultimi aggiornamenti hanno riscontrato problemi di varia natura. Come? A partire da questo momento, infatti, ...