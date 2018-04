Principe Carlo | Niente più costumi da bagno aderenti

Il Principe Carlo è alle prese con un problema di water : Nei suoi lunghi viaggi intorno al mondo, il principe Carlo avrebbe una bizzarra abitudine: quella di portare con sé il sedile del water. O almeno è questo ciò che afferma l'ultima biografia dedicata all'erede al trono, scritta dal giornalista Tom Bower e intitolata "Rebel Prince: The Power, Passion And Defiance Of Prince Charles". La diceria è circolata talmente tanto nel Regno Unito da costringere Carlo a ...

F1 - GP Montecarlo : cambia il circuito del Principato? Possibili novità al tracciato - l’idea del Principe Alberto : Il GP di Montecarlo è uno degli appuntamenti storici del Mondiale di Formula Uno, un evento unico nel suo genere tra le stradine del Principato, un appuntamento glamour che va oltre lo stretto aspetto sportivo. Il layout del tracciato non è praticamente mai cambiato nel corso della sua storia ma il Principe Alberto ha dichiarato di pensare a delle Possibili modifiche del circuito. Al momento non c’è ancora nulla di definito e comunque si ...

Tutte le manie del Principe Carlo - in una biografia non autorizzata - : ... Bower scrive che dopo aver appreso la notizia della morte dell'ex moglie Carlo era come paralizzato dal senso di colpa e continuava a dire: 'Incolperanno me, non è vero? Il mondo è completamente ...

I capricci del Principe Carlo d'Inghilterra / Tom Bower : "Ossessivo e petulante - viaggia portandosi i mobili" : I capricci del Principe Carlo d'Inghilterra, Tom Bower scrive un ritratto del reale e lo definisce ossessivo e petulante raccontando anche diverse situazioni alquanto singolari.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 14:19:00 GMT)

Segreti e follie di Carlo d’Inghilterra - il Principe ribelle : Dominato dai capricci. Più irascibile che insofferente. E pieno di vizi su cui no, non intende abdicare. Se Carlo d’Inghilterra è davvero come lo descrive la biografia (non autorizzata) Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles a firma del reporter investigativo Tom Bower, allora ci sarebbe davvero da augurarsi, per il popolo inglese, che quest’uomo incapace di morbidezze non salga mai al trono. Il Daily Mail ha ...

Carlos - il Principe triste. Dal carcere per truffa al volo da un grattacielo : Il principe triste è morto. Carlos Patrick Godehard, 39 anni, principe di Hohenzollern, è volato venerdì pomeriggio dal ventunesimo piano di un albergo di Francoforte sul Meno, l'Intercontinental, un tozzo falansterio modernista in stile anni Settanta nella city della capitale finanziaria della Germania. Gli inquirenti escludono un incidente e questo vuol dire solo due cose: o qualcuno lo ha spinto o Carlos, più probabilmente, si è buttato ...

Prima di Camilla (e Diana) c’era Lucia : il primo amore del Principe Carlo : Prima di Camilla (e di Diana). Il primo amore del principe Carlo, troppo spesso dimenticato, risponde al nome di Lucia Santa Cruz. Il primogenito della regina Elisabetta la incontrò da ragazzo all’università di Cambridge, a presentarli nel 1969 fu il preside Rab Butler. Lucia, capelli ricci e scuri, grandi occhi neri, era la figlia dell’allora ambasciatore cileno a Londra. All’epoca il principe aveva 21 anni. Secondo il ...

"Il Principe Carlo o James Hewitt?". Il maggiordomo di Diana mette un punto ai rumors su chi sia il vero padre di Harry : Da quando Harry nacque, da quando divennero noti i reciproci tradimenti di Diana e Carlo, da quando hanno iniziato a circolare le foto di lui da bambino con i suoi capelli rossi, sulla stampa britannica si sono rincorsi rumors, mai accreditati: il secondogenito della coppia reale non è in realtà figlio del principe di Galles. Le voci non si sono spente anche dopo dopo la morte di Lady D e sulla vicenda è recentemente ...