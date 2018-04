Presidente Senato inaugurerà Vinitaly : Ma il Vinitaly sarà per un giorno anche il centro della politica italiana: alla fiera sono attesi in visita infatti anche il capo politico M5S Luigi Di Maio e il segretario della Lega Matteo Salvini.

Vito Crimi : “Rinuncio all’indennità aggiuntiva da Presidente della commissione speciale del Senato” : Vito Crimi rinuncia all’indennità aggiuntiva da presidente della commissione speciale per gli atti urgenti del Senato. Lo annuncia lo stesso esponente del Movimento 5 stelle con un post sulla sua pagina facebook. “È ormai noto a tutti che nel M5S rinunciamo alle indennità di carica aggiuntive per gli incarichi negli uffici di Presidenza. Pertanto non solo ho comunicato al Senato la mia volontà di rinunciare all’indennità di carica ...

La Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati : "Serve una legge sulla legittima difesa" : "Se dovessi pensare a una legge che riguardi la giustizia, penserei alla legittima difesa, perché oggi ci troviamo in una situazione in cui chi è aggredito, chi si difende, chi aiuta come le forze dell'ordine, deve poi anche difendersi in tribunale". Lo ha detto la neo presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un'intervista a Matrix."Mi faccio chiamare il presidente, perché ritengo che non ci sia bisogno ...

Senato - eletto il Presidente della Commissione Speciale è Vito Crimi M5S . Il Pd attacca '5Stelle acchiappatutto' : ROMA - Vito Crimi , Senatore del Movimento Cinque Stelle, è stato eletto presidente della Commissione Speciale del Senato che si è insediata oggi e che dovrà esaminare il Def e altri provvedimenti ...

Crimi Presidente della commissione speciale in Senato che si occuperà del Def. Il Pd protesta : “Metodo acchiappatutto” : Il Senatore del M5s Vito Crimi è stato eletto con 19 voti (su 27) presidente della commissione speciale di Palazzo Madama. La commissione del Senato si insedierà martedì, dopo il voto dell’Aula per la sua istituzione. I vicepresidenti della commissione speciale saranno Giacomo Caliendo (Forza Italia) e Erica Rivolta (Lega) eletti rispettivamente con 9 e 12 voti. Segretari, infine, sono stati eletti Simona Malpezzi del Pd e Giovambattista ...

Vito Crimi (M5s) eletto Presidente della commissione speciale del Senato : Crimi è stato eletto con 19 voti favorevoli. Oltre ai nove sì dei componenti dei Cinque Stelle, tutto il centrodestra aveva mandato di votare Crimi. Forza Italia e Lega hanno rispettivamente cinque componenti in commissione e Fratelli d'Italia due. Mancherebbero all'appello due voti del centrodestra ma, secondo quanto viene riferito, ci sono state alcune schede nulle

Senato - Crimi eletto Presidente commissione Speciale con 19 voti : Il Senatore del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, è stato eletto con 19 voti su 27 presidente della commissione Speciale di Palazzo Madama che sarà chiamata a esaminare il Def e gli altri provvedimenti ...

Crimi Presidente della commissione speciale in Senato che si occuperà del Def : Il Senatore del M5s Vito Crimi è stato eletto con 19 voti presidente della commissione speciale di Palazzo Madama. Il nome più accreditato, fino a poche ore prima, era quello di Barbara Lezzi, anche lei eletta con i Cinquestelle, ma il suo nome è stato depennato dalla lista indicata dal gruppo parlamentare grillino. La commissione speciale dovrà occuparsi delle questioni urgenti che passeranno dal Parlamento in attesa della formazione del ...

Il grillino Crimi eletto Presidente della Commissione speciale per il Senato : Vito Crimi, Senatore del Movimento Cinque Stelle, è stato eletto presidente della Commissione speciale del Senato che si è insediata oggi e che dovrà esaminare il Def e altri provvedimenti rimasti in sospeso.I compiti della Commissione speciale. Ventisette Senatori e quaranta deputati: sono i componenti della Commissione speciale che si insedierà oggi al Senato e sarà costituita formalmente martedì alla ...

Al via le Consultazioni - Casellati e Fico al Quirinale. La Presidente del Senato in auto blu - il grillino a piedi : Roberto Fico è arrivato al Quirinale per le Consultazioni con il presidente della Repubblica in vista della formazione del governo. Il presidente della Camera ha raggiunto il Colle a piedi insieme al Segretario generale, Lucia Pagano, e al capo del cerimoniale di Montecitorio. Prima la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è arrivata in auto. L'articolo Al via le Consultazioni, Casellati e Fico al Quirinale. La ...

Governo - via alle consultazioni - Mattarella riceve la Presidente del Senato : La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è arrivata al Quirinale. Con lei si aprono le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per la formazione del Governo.