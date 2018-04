Premium Champions Quarti Ritorno - Palinsesto e Telecronisti Sport Mediaset

Premium Champions Quarti Andata #1 - Palinsesto e Telecronisti Sport Mediaset : JUVENTUS - Real Madrid in chiaro sul canale 20 e in HD solo su Premium Barcellona - ROMA anche su Canale 5 HD e in live streaming su SportMediaset.it Martedì 3 e Mercoledi 4 Aprile 2018, torna con la prima settimana dei Quarti d...

Champions : domani i sorteggi su Italia1 e Premium Sport : domani, venerdì 16 marzo 2018 alle ore 11.45, Italia 1 e Premium Sport HD trasmetteranno in diretta dal quartiere generale UEFA di Nyon, in Svizzera, i sorteggi validi per i quarti di finale della “Champions League 2017/18”. Nell’urna di Nyon saranno due le squadre italiane, una rappresentanza che non si verificava da ben 11 anni. Ad aver staccato il biglietto per i quarti anche Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, ...

Premium Champions Ottavi Ritorno #2 - Palinsesto e Telecronisti Sport Mediaset : Barcellona - Chelsea in esclusiva assoluta e in HD solo su Premium Roma - Shakthar Donetsk anche su Canale 5 HD e in live streaming su SportMediaset.it <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" src="https://www.digital-news.it/files-admin/Simone/2016/09/1473717319-coppa-Premium.jpg" alt="Premium...

Premium Champions Ottavi Ritorno #1 - Palinsesto e Telecronisti Sport Mediaset : PSG - Real Madrid in esclusiva assoluta e in HD solo su Premium Tottenham - Juventus anche su Canale 5 HD e in live streaming su SportMediaset.it Martedì 6 e Mercoledi 7 Marz...

Premium Champions Ottavi Andata #2 - Palinsesto e Telecronisti Sport Mediaset : Chelsea - Barcellona in esclusiva assoluta e in HD solo su Premium Shakhtar Donetsk - Roma anche su Canale 5 HD e in live streaming su SportMediaset.it <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" src="https://www.digital-news.it/files-admin/Simone/2016/09/...

Champions League 2018 : al via gli ottavi con Juventus-Tottenham su Premium. Ecco le partite : Higuain La stagione delle coppe europee entra nel vivo con la Uefa Champions League 2018, che apre il programma degli ottavi di finale. Questa settimana si giocano le prime quattro partite valevoli per l’andata, tra cui quella della Juventus, che ospita a Torino gli inglesi del Tottenham. L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Premium, mentre in chiaro su Canale 5 va il big match tra i campioni in carica del Real Madrid e il ...