Precario a 50 anni | «Così mi sono reinventato un lavoro e una vita»

(Di martedì 10 aprile 2018) Li chiama i «nuovi poveri», «quelli che devono sembrare ricchi e felici davanti a tutti», «quelli che non pagano più l’affitto dello studio e l’Iva ma non lo posdire».i 50enni (e oltre) liberi professionisti alle prese con una professione tutta nuova. Che ha perso la solidità e i «privilegi» di un tempo e si è fatta «fluida».loro i protagonisti del libro di Enrico Morello, avvocato 55enne di Torino, che ha scelto l’ironia e un romanzo, appunto, Ufficio Salti Mortali (Codice Edizioni), per raccontare la precarietà a 50. Un «problema» che riguarda sempre più persone. In particolare i liberi professionisti, come lui: «Un tempo avevi un bello studio in centro, la segretaria che rispondeva al telefono e i clienti che pagavano. Adesso al telefono rispondi tu e lavori in un coworking in una stanza in quattro per risparmiare. Cosa che ha anche dei vantaggi, eh: la nostra ...