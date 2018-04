ilfattoquotidiano

: Pozzuoli, ai domiciliari 10 dipendenti di un parcheggio comunale. In bici sul lungomare durante l’orario di lavoro… - Cascavel47 : Pozzuoli, ai domiciliari 10 dipendenti di un parcheggio comunale. In bici sul lungomare durante l’orario di lavoro… - ReportCampania : #Pozzuoli, furbetti del cartellino al parcheggio multipiano: domiciliari per 10 dipendenti - - dimeo_s : ?? Blitz dei carabinieri contro l'assenteismo nei confronti di dieci dipendenti del parcheggio comunale multipiano d… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Timbravano il cartellino, ma invece di lavorare nelfacevano un giro incletta o in scooter suldi. Diecidi una struttura multipiano della città partenopea sono finiti agli arresti. Sette di loro sono accusati di associazione per delinquere finalizzata a truffare la pubblica amministrazione, mentre per tutti c’è quella di truffa continuata aggravata. I settedel, secondo l’accusa, si erano accordati per nascondere i badge di tutti i colleghi in un cassetto, così da poterli prendere a turno per timbrare. In questo modo andavano via da lavoro pur risultando presenti. Una prassi documentata da riprese e pedinamenti effettuati dai carabinieri di Licola di. Il gip della procura di Napoli ha emesso le ordinanze di custodia cautelare per isu richiesta della procura locale. ...