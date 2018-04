Politica e dati negativi non minano la voglia di rendimento

Dati macro deludono - Politica opprime : Tornando alle tensioni finanziarie/commerciali entro varie Nazioni, abbiamo un netto aumento delle priorità nazionali, dopo anni di estrema globalizzazione, causa anche dalla politica, indebolita ...

Dati rubati - una horror story della Politica - e della democrazia - : Un meccanismo sapientemente costruito da società informatiche che lavorano nel mercato della politica , ora per Trump ma prima per altri, per spiare ogni singolo utente di Internet - nel caso in ...

Il ripescato. Se anche la Politica ha i suoi raccomandati – L’Istantanea di Caporale : Ce lo ricordiamo tutti il figlio di papà. Ciascuno di noi ha avuto la sfortuna di averlo al suo fianco. Era un tipo che aveva stampato sulla fronte la sua diversità: soldi in tasca senza averli sudati, lavoro assicurato senza competenza, diletto senza fatica, ozio senza riposo. Il figlio di papà, nella lunga tradizione familistica italiana, è il raccomandato e appartiene a tutte le classi sociali. Ogni mestiere ha il suo, ogni famiglia ne ...

Come sono andati gli Oscar 2018 - fra tanta Politica e un po’ di noia : Mentre, verso le 2 di notte, in Italia si consumava lo psicodramma delle proiezioni elettorali che rispecchiavano un Paese spaccato e populista, qualcuno cercava di tirare il fiato sintonizzandosi sulla notte degli Oscar. Diciamo cercava perché anche lì non è che ci sia stato tantissimo per cui stare allegri. Di sicuro il livello qualitativo dei film in gara, e di chi ha poi effettivamente ha vinto, è stato superiore ad altri anni invece ...

Elezioni : Cida incontra candidati - offriamo collaborazione alla Politica : Maggiore collaborazione con la politica. La proposta arriva dalla Cida che si impegna a lavorare con il prossimo parlamento sui temi strategici per il futuro delle Paese: fiscalità, welfare, ambiente ...

Davide Pesce - ITT Giorgi - è uno degli 8 studenti italiani ammessi al Workshop "Generazione Z : Politica e dati' : Alkemy Lab, nell'ambito dei progetti R&D, ha intrapreso un percorso per conoscere gli studenti delle scuole superiori sviluppando nuovi modelli di raccolta e utilizzo dei dati, in partnership con ...

Quando la Politica si fa coi vip. Scopri i candidati - non politici - più citati dai media : Piazza in lista il candidato di grande richiamo mediatico. La Società dello spettacolo ha le sue ragioni e tra queste, Quando parliamo di elezioni, c'è il ricorso massiccio a personaggi pubblici con ...

Sandro Bondi e Manuela Repetti fuori dalla Politica : non li ha ricandidati nessuno : Ora, insieme, finiscono fuori dalla politica. Lui,, come riporta il quotidiano Il Giornale , era rimasto fino all'ultimo al Senato pur essendosi da anni rinchiuso in un silenzio impenetrabile. Lei, ...