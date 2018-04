Pol Pot | un ricordo che sarebbe meglio non conservare

Agenti violenti a NaPoli - la Procura apre un fascicolo : ipotesi abuso d'ufficio : La Procura di Napoli ha aperto oggi un fascicolo modello 21, ovvero il registro dove affluiscono le notizie di reato a carico di persone note, sul video che in questi giorni ha avuto una ampia ...

Pd. Richetti : nessuno ipotizza maggioranza Politica con M5s : "Non si può aprire una fase di maggioranza con chi fa firmare un contratto con la Casaleggio, con una deriva privatistica pericolosissima", dice il senatore dem. "Salvini ha delle proposte che non condivido ma che sono chiare: flat tax, abolizione Fornero e uso delle armi per legittima difesa. Ma cosa propone Di Maio non l'ho capito"

Assicurazioni - IVASS scova 153.000 Polizze vita potenzialmente dormienti : Proficua la collaborazione tra l' Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni , IVASS, e Anagrafe Tributaria , che ha permesso di scoprire 153.000 polizze vita potenzialmente dormienti . L'attività, ...

RFI sigla protocollo d'intesa per il potenziamento del porto di NaPoli : siglato protocollo d'intesa per il potenziamento infrastrutturale del porto di Napoli . La firma è stata apposta oggi 6 aprile da Maurizio Gentile , Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria ...

Polizia postale : in quali casi potremmo averne bisogno : È la Polizia postale, in Italia, a occuparsi dei crimini informatici, dalla pedopornografia fino al cyberterrorismo, oltre alle frodi postali …

“Morto dopo aver bevuto quell’acqua”. Decesso sospetto a NaPoli di un 16enne : si indaga sulla scampagnata di Pasquetta. Ricoverata d’urgenza anche la sorella. Ipotesi choc : Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato soccorso dal personale ospedaliero con un codice di massima urgenza ma ogni tentativo è stato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il Decesso alle 6.45. Qualche ora dopo, al Cardarelli è arrivata anche la sorella di 19 anni, giunta con febbre ...

Vitalizi per i Politici - la beffa : perché potrebbero aumentare : Un servizio della trasmissione di Rete 4 "Dalla vostra parte" fa il punto sulla situazione dei Vitalizi ai politici e spiega perché questi potrebbero aumentare.

«Basta sPolpare la Capitale». Raggi : «Voglio i superpoteri per Roma» : «Buongiorno, scusate il ritardo». Virginia Raggi arriva nella saletta dell?orologio, l?anticamera del suo ufficio in Campidoglio, con qualche foglio in mano e un sorriso...

Contro i contenuti bloccati - Facebook potrebbe schierare una “giuria poPolare” : (Immagini: pixabay/CC) Prove tecniche di governo per Facebook. Il Ceo Mark Zuckerberg, in una lunga intervista a Vox, ha parlato della possibilità per gli utenti di poter far ricorso in maniera indipendente direttamente al team di moderatori della piattaforma nel caso in cui un contenuto venisse rimosso per violazione della policy. Ad oggi, il social network ha accolto i ricorsi solo in merito alla violazione del diritto d’autore e ...

NaPoli - 20enne scomparsp dopo una serata in discoteca in costiera : ritrovato il corpo - ipotesi incidente : La famiglia aveva denunciato la scomparsa di Nicola e tanti erano stati gli appelli susseguitisi in queste ore. Le ricerche sono state coordinate dai carabinieri. Prima di allontanarsi, il giovane ...

M5S - Di Maio : “Governo? Deve rispettare la volontà poPolare”/ “Avanti insieme - niente ci potrà fermare” : M5S, Di Maio: “Governo? Deve rispettare la volontà popolare. Avanti insieme, niente ci potrà fermare”. Il capo politico del Movimento 5 Stelle si prende una pausa a Pasqua, ma...(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 17:55:00 GMT)

Serie A Sassuolo - Iachini : «Potevamo battere il NaPoli» : REGGIO EMILIA - "La squadra è stata davvero brava, avremmo anche potuto segnare il gol del 2-0. Peccato per l'autogol: dispiace perchè Rogerio ha fatto una gran partita ma è stato penalizzato nell'...