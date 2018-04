PlayStation Plus garantisce il 10% di sconto su Spotify Premium

Previsioni giochi gratis PlayStation Plus di Aprile 2018 - cosa bolle in pentola? : Un momento sempre importante quello che porta all'uscita dei giochi gratis Playstation Plus, con gli utenti in possesso di console targate Sony che guardano con assoluto interesse alle mosse del colosso nipponico. Dopo alcuni mesi che non hanno fatti gridare al miracolo – sebbene le produzioni videoludiche date in regalo non fossero proprio da buttare – l'ultimo appuntamento con i titoli inseriti nella Instant Game Colletcion per il mese di ...

Tutte le novità PlayStation Plus di marzo : dai giochi gratis alle offerte : La primavera è alle porte e PlayStation Plus ha deciso di celebrare l’arrivo della stagione della rinascita con due titoli fantasti i, disponibili per PlayStation 4 a marzo senza costi aggiuntivi, insomma sono gratis: Bloodborne e Ratchet & Clank. Action/RPG appartenente al sottogenere Soulslike, Bloodborne porta la firma di From Software. Grazie ai frenetici scontri all’arma bianca e a un’ambientazione originale, frutto di uno stile che ...

Twitch annuncia Free Games with Prime : un servizio alla PlayStation Plus e Games with Gold : Twitch ha deciso di lanciare Free Games with Prime, un servizio sostanzialmente in linea con PlayStation Plus e Games with Gold legato a Twitch Prime, servizio in abbonamento incluso all'interno del pacchetto Amazon Prime (€19,99 all'anno).Il funzionamento è piuttosto classico ed è stato spiegato in dettaglio e riportato da IGN. Gli abbonati riceveranno ogni mese un gruppo di giochi che potranno essere scaricati senza costi aggiuntivi e ...

Eccezionale sconto PlayStation Plus annuale del 25% al 2 marzo - quando scade : Sony Interactive Entertainment Europe ha annunciato oggi 2 marzo 2018 uno sconto davvero Eccezionale del 25% sull'abbonamento PlayStation Plus a 12 mesi. In pratica i giocatori, inclusi gli utenti che sono già membri di PlayStation Plus, avranno uno sconto del 25% sull'acquisto di un abbonamento di 12 mesi per giocare online e scaricare i giochi mensili gratuiti, oltre ad altri vantaggi e funzionalità. Ricordiamo che nel mese di marzo i giochi ...

PlayStation Plus : focus solo su PS4 e niente più titoli gratuiti per PS3 e PS Vita : Rivelando i videogiochi gratuiti del PlayStation Plus di marzo, Sony ha colto l'occasione per annunciare che dal prossimo anno, dall'8 marzo 2019, la line-up dell'iniziativa si concentrerà sulla libreria PS4, e che quindi non saranno più inclusi i titoli per PS3 e PS Vita.Come rivela il comunicato di Sony, questo cambiamento non si applica ai videogiochi resi già disponibili per queste console, né a quelli che lo saranno da qui a marzo del ...

Bloodborne e Ratchet & Clank gratis coi giochi PlayStation Plus di marzo : che sorpresa! : Sony Interactive Entertainment ha annunciato la lista dei giochi che gli abbonati al PlayStation Plus potranno scaricare a marzo 2018. Durante tutto il mese quindi gli abbonati potranno scaricare senza alcun costo aggiuntivo tutti i titoli che compongono la nuova lista che questa volta è veramente molto interessante e soprattutto consente di scegliere tra molti giochi. Gli abbonati di PlayStation Plus in possesso di una PlayStation 4 possono ...

La line up PlayStation Plus di marzo 2018 sarà la migliore di sempre : Ogni fine mese, la curiosità degli utenti Sony - e, in particolare, di quelli abbonati al servizio Playstation Plus - si accende ed è rivolta principalmente alla prossima lune up che, all'inizio del mese successivo, verrà proposta per la Instant Game Collection per le varie piattaforme Playstation 4, Playstation 3 e Playstation Vita. Nel corso dei primi anni su PS4 i giochi gratis validi per chi ha effettuato la sottoscrizione al servizio hanno ...

PlayStation Plus : ecco i giochi di febbraio 2018 : Sony rivela cosa il PlayStation Plus ha in serbo per i suoi giocatori, riporta Dualshockers.Possiamo dunque vedere di seguito la nuova linea di titoli che potremo giocare per il mese di febbraio, a patto di essere membri del PS Plus: Oltre a tutto ciò vale la pena ricordare che StarBlood Arena rimarrà disponibile per tutti gli abbonati fino al 6 marzo per PS VR.Read more…

Svelati i giochi gratis del PlayStation Plus di Febbraio 2018 : Sony ha annunciato ufficialmente la lineup dei giochi gratis per gli abbonati del Playstation Plus del mese di Febbraio 2018. Dopo un inizio anno un pò scadente sembra che Sony abbia fatto un passo avanti aprendo l’anno 2018.Per questo mese infatti troviamo : • Knack (PS4) • RiME (PS4) • StarBlood Arena (PS Plus bonus – PS VR required) • Spelunker HD (PS3) • Mugen Souls Z (PS3) • Exiles End (PS Vita) • Grand Kingdom (PS Vita & ...

Effettuando l'abbonamento annuale a PlayStation Plus si ottiene gratuitamente Far Cry 4 : Forse Far Cry 4 non farà parte dei giochi gratuiti del PlayStation Plus di febbraio ma intanto c'è spazio per un'iniziativa interessante proposta da Sony e valida fino alle 11:00 del 12 febbraio.Sottoscrivendo un abbonamento annuale al PlayStation Plus si otterrà una copia della standard edition di Far Cry 4 in forma completamente gratuita. Con €59,99 vi portate a casa 12 mesi di Plus e uno degli ultimi capitoli del franchise targato ...

Dark Souls II e Far Cry 4 tra i giochi gratuiti del PlayStation Plus di febbraio? Il leak era uno "scherzo" : Pochi giorni fa vi avevamo segnalato quello che sembrava un presunto leak molto interessante riguardante i possibili giochi gratuiti del PlayStation Plus di febbraio. Il leak proponeva come pezzi da novanta della proposta Dark Souls II: Scholar of the First Sin e Far Cry 4 per PS4.Una line-up evidentemente molto interessante ma che a quanto pare non è altro che uno scherzo realizzato da un tale George Awad che ha rivelato la sua opera ...