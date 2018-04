PLACEBO 2018 | la band torna live in Italia venerdì 8 giugno al Medimex di Taranto

domanipress

(Di martedì 10 aprile 2018) Ino inquest’estate il prossimo 8con un grande concerto al(International Festival & Music Conference) dipresso La Rotonda del Lungo Mare Vittorio Emanuele III. I, formati da Brian Molko (voce+chitarra) e da Stefan Olsdal (basso, chitarra e tastiera), hanno festeggiato l’anno scorso i 20 anni di carriera dal loro album di debutto “” con il tour celebrativo ’20 Years of’. Laha venduto ad oggi oltre 11 milioni di dischi nel mondo. Durante la loro carriera hanno esplorato diversi generi musicali, dal britpop al post-grunge, passando per il neo-glam al punk rock. Le loro hit Pure Morning, Every You Every Me, Nancy Boy, Song to say Goodbye e The Bitter End hanno fatto la storia della musica. Laè pronta per entusiasmare il pubblicono ancora una volta con unmemorabile. I biglietti sono ...