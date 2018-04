Pirlo | Contatti con Nazionale e club

Pirlo in viaggio con la Coppa Italia : 'Contatti con la Nazionale' : Roma, 10 apr. , askanews, viaggio con la Coppa Italia sul Frecciarossa 1000 di Tren Italia da Milano a Roma per Andrea Pirlo Ambassador della Finale 2018, in programma il 9 maggio con inizio alle ore ...

Pirlo : "Futuro? Contatti con Nazionale e club. Sorpreso da Gattuso - ha cambiato il Milan" : "Ho avuto colloqui con tante persone, sia in Nazionale sia di club, ci sarà tempo per pensarci". Andrea Pirlo non si sbilancia sui piani per il futuro, concentrato sulla partita di addio al calcio del ...