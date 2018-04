PINO È | CONCERTO PER L' ARTISTA NAPOLETANO Il 7 giugno al San Paolo da

PINO Daniele : al concerto tributo allo Stadio di Napoli ci saranno Emma - Jovanotti - Alessandra Amoroso e molti altri : A 3 anni e mezzo dalla scomparsa dell’indimenticabile Pino Daniele, si terrà nella sua Napoli un concerto evento in suo onore. [arc id=”157ea5fe-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] “Pino È” si svolgerà allo Stadio San Paolo giovedì 7 giugno e radunerà il meglio della musica italiana: una lunga lista di artisti che parteciperanno al più grande tributo live a Pino Daniele. Ecco i nomi che affolleranno il palco dello Stadio ...

Anche Alessandra Amoroso e Renga tra gli ospiti di PINO è - concerto tributo a Napoli il 7 giugno : Anche Alessandra Amoroso tra gli ospiti di Pino è. L'artista di Galatina è stata annunciata tra i presenti sul palco dello Stadio San Paolo di Napoli per il tributo a Pino Daniele, che si terrà il prossimo 7 giugno. Tra le new entry, Anche Francesco Renga, attualmente impegnato come coach a The Voice of Italy e in tour con Max Pezzali e Nek.

«Je sto vicino a te» - il concerto omaggio per PINO Daniele : Quarta edizione a Napoli per il memorial «Je sto vicino a te» dedicato a Pino Daniele. Il concerto è trasmesso in diretta dal Palapartenope. Stesso luogo, stesso orario,...

PINO Daniele - concerto-omaggio a Napoli il 19 marzo : suo compleanno e onomastico : Nel giorno del compleanno e dell'onomastico di Pino Daniele la sua musica tornerà a risuonare al Palapartenope di Napoli. Il 19 marzo, alle ore 21, torna il concerto gratuito 'Je sto vicino a te' ...

Concerto per PINO Daniele - il ricordo diventa doppio con il tributo a Rino Zurzolo : Stesso luogo, stesso orario e soprattutto stessa data: quella del compleanno e dell?onomastico di Pino Daniele, che quest?anno avrebbe compiuto 63 anni. «Je Sto Vicino a te...

Ospiti del concerto per PINO Daniele a Napoli - da Biagio Antonacci a Claudio Baglioni ed Emma i primi nomi ufficiali : Ci saranno tanti amici e colleghi sul palco dello Stadio San Paolo il prossimo 7 giugno per il grande concerto per Pino Daniele, una maratona di musica dal vivo per ricordare attraverso le sue canzoni il bluesman partenopeo che ci ha lasciati improvvisamente nel gennaio di tre anni fa, stroncato da un attacco cardiaco. Prosegue l'organizzazione dell'evento-tributo che porterà la musica di Pino Daniele sul palco più popolare della sua Napoli, ...

Teresa De Sio ha la laringite : annullato il concerto 'Teresa canta PINO' : Il concerto di Teresa De Sio dal titolo 'Teresa canta Pino', previsto per venerdì 16 febbraio al Teatro Politeama di Napoli, è stato annullato a causa di una severa laringite che ha colpito la ...