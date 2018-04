Picchia la fidanzata a colpi di pizza | arrestato per violenza domestica

A Siena un uomo ha sequestrato l'ex fidanzata - l'ha Picchiata e minacciata di morte : Notte di terrore per una ragazza senese di 27 anni. La donna è stata sequestrata e picchiata dal suo ex fidanzato, un 26enne residente a Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena, già noto alle forze dell'ordine per i suoi pregressi. Secondo la ricostruzione, in preda ad un raptus per motivi di gelosia, lui l'ha trascinata con forza in macchina, portandola in un posto isolato dove l'ha picchiata e malmenata per tutta la ...

Violenta e Picchia la fidanzata per tutta la notte : in manette : Un 40enne cittadino ecuadoriano residente a Carugate (Monza) è finito in manette con l’accusa di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona, minacce aggravate e violenza privata nei confronti della compagna, una ragazza italiana di 20 anni. Il provvedimento è stato disposto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal Gip di Monza. Secondo la prima ricostruzione da parte dei carabinieri di Vimercate, i fatti ...

Violenta e Picchia la fidanzata per tutta la notte : in manette : Un 40enne cittadino ecuadoriano residente a Carugate (Monza) è finito in manette con l’accusa di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona, minacce aggravate e violenza privata nei confronti della compagna, una ragazza italiana di 20 anni. Il provvedimento è stato disposto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal Gip di Monza. Secondo la prima ricostruzione da parte dei carabinieri di Vimercate, i fatti ...

Picchia e stupra la sua fidanzata - un ecuadoriano arrestato in Brianza : Dopo una lite per gelosia, un 40enne ha sequestrato la 20enne italiana e l'ha brutalmente Picchiata, violentandola per un'intera notte e minacciandola di morte

Carugate - Picchia e stupra la fidanzata nel box auto/ Ultime notizie - Brianza : 40enne ecuadoriano arrestato : Carugate, picchia e stupra la fidanzata nel box auto: un 40enne ecuadoriano folle di gelosia avrebbe violentato la giovane per una notte intera, arrestato.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:28:00 GMT)

Picchia e stupra la fidanzata per tutta la notte - arrestato in Brianza : Un 40enne ecuadoriano di Carugate , in Brianza , è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata, sequestro di persona, minacce aggravate e violenza privata. Il 4 marzo, secondo i ...

Picchia e stupra la sua fidanzata - un ecuadoriano arrestato in Brianza : Picchia e stupra la sua fidanzata, un ecuadoriano arrestato in Brianza Dopo una lite per gelosia, un 40enne ha sequestrato la 20enne italiana e l’ha brutalmente Picchiata, violentandola per un’intera notte e minacciandola di morte Continua a leggere L'articolo Picchia e stupra la sua fidanzata, un ecuadoriano arrestato in Brianza proviene da NewsGo.

Picchia e stupra fidanzata - arrestato : ANSA, - VIMERCATE , MONZA, , 16 MAR - Un 40enne ecuadoriano di Carugate , Monza, è stato arrestato ieri dai carabinieri per violenza sessuale aggravata, sequestro di persona, minacce aggravate e ...