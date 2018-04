romadailynews

: #UltimOra #Turchia Grande incendio in un ospedale di Istanbul, nella zona ovest. Diversi piani invasi dalle fiamme.… - tg2rai : #UltimOra #Turchia Grande incendio in un ospedale di Istanbul, nella zona ovest. Diversi piani invasi dalle fiamme.… - romadailynews : Piani di zona: Iorio (M5s), maggiore trasparenza: Piani di zona: Iorio (M5s), maggiore… - torresinanet : Trasformazione e affrancazione degli immobili ricadenti nei piani di zona: maggiore trasparenza grazie a procedure… -

(Di martedì 10 aprile 2018)di(M5s),grazie a procedure più semplici e snelle per trasformazioni e affrancazioni Roma – “Snellire e velocizzare le procedure per le affrancazioni e le trasformazioni partendo dall’armonizzazione delle deliberazioni di Roma Capitale. Sarà possibile grazie alla delibera di indirizzo appena approvata in Aula Giulio Cesare che rimette ordine nel settore con 10 obiettivi da conseguire in 30 giorni. Si parte dalla possibilità di predisporre una proposta di deliberazione che recepisca i contenuti dei precedenti atti deliberati dall’Amministrazione modificandoli o integrandoli anche alla luce delle sentenze del Tar Sardegna, del Consiglio di Stato e della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite”. Lo dichiara in una nota stampa, Donatella, presidente della Commissione Urbanistica di Roma Capitale. “Le detrazioni da ...