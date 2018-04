Phoenix Point sta ottenendo $100 000 al mese grazie ai pre-order

eurogamer

(Di martedì 10 aprile 2018) Dopo aver superato brillantemente la sua campagna crowdfunding,, strategico a turni ed erede spirituale di X-Com, è entrato in fase di pree stando a quanto riferito da Rock Paper Shotgun sembra che le cose stiano andando molto bene. David Kaye e Julian Gollop (il creatore di X-Com) hanno infatti affermato cheai pre-il team sta ricavando entrate per.000 al.Nonostante questo successo il team continua a non dormire sonni tranquilli in quanto nel 2015 lo studio sviluppò Chaos Reborn, titolo che ricevette molti giudizi positivi da pubblico e critica durante lo sviluppo ma che all'uscita finì nel dimenticatoio. Ovviamente questa volta il team di Snapshot Games non ha nessuna intenzione di ripetere quanto accaduto in passato, specialmente con un titolo che col giusto successo potrebbe creare un nuovo franchise.è uno strategico a turni ...