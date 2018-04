Perché il Pd deve dire no a destra e M5S

La donna deve dormire più dell’uomo : spiegato il perchè : Due le spiegazioni che portano a dire che le donne devono dormire più ore rispetto agli uomini. Per prima cosa, secondo secondo un gruppo di ricercatori della Duke university nella Carolina del Nord, il cervello femminile ha più bisogno di recuperare energie proprio per la famosa attitudine allo svolgere più attività contemporaneamente. Per contrastare la stanchezza da multitasking quindi devo dormire più ore, altrimenti la mancanza di sonno ...

Guerra in Siria - la Russia accusa Israele : «Hanno attaccato la nostra base aerea» Trump contro Assad |Perché deve agire : Il portavoce del ministero della Difesa russo: caccia israeliani sarebbero responsabili dall’attacco sulla base Siriana denominata «base T4». È da lì che gli iraniani muoverebbero i loro droni e le strategie militari degli ayatollah in Siria

Sids - Perché il lettino deve stare nella camera di mamma e papà : I neonati dovrebbero dormire nella camera da letto dei genitori fino a 4/6 mesi d’età, almeno stando ai risultati scientifici. Anche se per alcune mamme e alcuni papà ancora non è chiaro, arrivano ora nuovi studi e testimonianze a ribadire come il lettino debba stare nella stessa stanza del lettone. Diverse indagini mostrano infatti che la condivisione della stanza è molto utile ad abbassare il rischio di Sids, cioè di Sudden infant death ...

Cosa è la Certificazione Unica e Perché deve essere consegnata a lavoratori e pensionati : Il 3 aprile è la scadenza per l’invio ai lavoratori dipendenti e ai pensionati della Certificazione Unica 2018 (CU 2018), necessaria per poter fare la dichiarazione dei redditi. Ecco Cosa sapere. La CU certifica i...

Stazione spaziale cinese : ecco Perché la sua caduta non ci deve preoccupare : La Tiangong-1 precipiterà sulla Terra tra il 30 marzo e il 2 aprile, ma è poco probabile che i suoi frammenti colpiranno il nostro Paese

La donna del leader deve restare nell'ombra? Perché Elisa Isoardi ha torto solo a metà : La mia biografia pubblica mi rende un'anti-Isoardi per eccellenza, eppure credo che Elisa abbia torto solo a metà.Sale sul banco degli imputati del tribunale mediatico per aver dichiarato: "Per amore suo resterò nell'ombra. Una donna deve fare così", riferendosi alla relazione con il leader della Lega Matteo Salvini. Evidente che l'errore da lei commesso sia nell'utilizzo della categoria del "dover essere" trasformando ...

Marino : 'Suning deve colmare il gap con la Juve Perché l'Inter non può...' : 'l'Inter non può mai fare una politica di basso profilo, deve assolutamente colmare il gap con la Juventus e vincere con una proprietà forte come Suning'.

Elezioni 2018 - Perché il Pd deve allearsi con il M5s : di Angelo Mazzoleni Sono state fatte in questi giorni molte riflessioni non solo sull’esito clamoroso (ma per me non sorprendente) della vittoria del M5s e sui motivi di questo successo. Altre ipotesi (anche strampalate) si stanno ora rincorrendo nel tentativo di illustrare gli scenari possibili visto che nessuna forza politica ha comunque i numeri sufficienti per governare il Paese. Quasi tutti si stanno dimenticando che l’Italia ha ...

The Economist - 'Perché l'Europa deve preoccuparsi. L'Italia vota per l'irresponsabilità' : ... Beppe Grillo, un comico part-time che ha iniziato la sua carriera politica al grido di "vaffanculo!" , fuck off!, all'establishment. L'altro regnante non è da meno. La coalizione di destra che ha ...

Torreira si prende anche l'Uruguay. Ecco perchè l'Inter deve fare in fretta : ... pronto ad approfittare dell'eventuale effetto al rialzo di una partecipazione alla Coppa del Mondo di un giocatore già con tantissimi estimatori alle spalle, su tutte l'Inter di Luciano Spalletti , ...

Non è più tempo di suore serve. Perché la Chiesa deve occuparsi della questione femminile : Il tempo corre anche per i pontificati. Era il settembre 2013 quando papa Francesco dava la sua intervista programmatica alla rivista dei gesuiti Civiltà Cattolica, in cui toccava tra l’altro la questione femminile nella Chiesa. Il ruolo della donna nella comunità ecclesiale, disse, deve essere reso “più visibile”. Poi, con uno stacco netto rispetto agli interventi dei pontefici precedenti, scandì che la loro presenza era necessaria “nei luoghi ...

Niente patente Perché sei gay : ora lo Stato gli deve dare 100mila euro : Centomila euro: a tanto ammonta il risarcimento che lo Stato dovrà versare a Danilo Giuffrida, il 35enne siciliano che all'inizio degli anni Duemila si era visto sospendere la patente di guida perché omosessuale.A stabilirlo, a conclusione di un lungo e complesso iter processuale, la Corte d'Appello civile di Palermo che ribalta così il verdetto dei magistrati di Catania che ben sette anni fa avevano ridotto il risarcimento stabilito ...

Previsioni Meteo - ecco Perché quest’ondata di Burian non può arrivare al Sud e invece deve preoccupare il Nord : Previsioni Meteo – Sta iniziando in queste ore l’irruzione gelida provocata dal Burian proveniente dalla Siberia sul Nord Italia: sarà l’episodio di freddo e neve più rilevante di quest’inverno nel nostro Paese. Ma non coinvolgerà in pieno tutto il Paese: il Sud rimarrà ai margini del grande gelo, pur vivendo un paio di giorni freddi e perturbati ma senza neve fin al suolo come invece accadrà sulle Regioni del medio e ...