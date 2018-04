Perché i mercati non vedono un rischio-Italia

Perché viste dai mercati e dal grande fondo Pimco le elezioni italiane non fanno affatto paura : Roma. Il termometro finanziario considerato più accurato, o comunque il più comunemente usato, ovvero lo spread Btp-Bund, non segnala preoccupazione in vista delle elezioni politiche: ieri in calo a ...

Perché i sondaggi più interessanti sull'Italia sono quelli dei mercati : Roma. Ah il mercato, quella mano neppure troppo invisibile che sequestrerebbe la sovranità e la democrazia. Involutosi dalla visione benefica di Adam Smith a quella torva dei "poteri forti", il tifo ...

ELEZIONI E FINANZA/ Ecco Perché i mercati non temono il voto del 4 marzo : I mercati non sembrano affatto preoccupati per le ELEZIONI italiane. La ragione è semplice: nessun partito mette in discussione l'Europa, spiega PAOLO ANNONI

Perché il piano camomilla di Mattarella rassicura i mercati : ... ma che piano ha Sergio Mattarella per garantire al paese una buona dose di continuità governativa anche in caso di una palese instabilità politica? A giudicare dalle medie dei sondaggi diffusi prima ...

Mercati - ecco Perché il voto italiano fa meno paura. Ma su debito e riforme manchiamo di credibilità : La cronaca degli ultimi giorni dice che lo spread tra Btp e Bund, termometro della tensione politica schizzato ai tempi dell'avvicendamento Berlusconi-Monti a 570 punti, si è ridotto fino ai minimi ...

Perché il braccio di ferro tra Banche centrali e mercati si sta facendo pericoloso : Forzando un po', ma neanche tanto, il senso delle parole di Milligan, significa che gli investitori hanno preso atto che il trend dell'economia mondiale va nel senso di un aumento del costo del ...

Nella stanza dei trader : come e Perché si è scatenato l’effetto domino sui mercati : Sono tante le strategie d’investimento che scommettevano sulla bassa volatilità, anche indebitandosi. Così è nato il «flash crash» di Wall Street. Gli algoritmi hanno “affollato” la scommessa ribassista sul Vix e moltiplicato i ribassi con meccanismi automatici, causando un falò che in otto giorni ha bruciato 4mila miliardi di capitalizzazione borsistica nel mondo...