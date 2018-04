Per Trump ' Mueller è andato troppo oltre'

«Nave da guerra Usa verso Siria». Trump non va all’estero Per coordinare risposta : Gli Usa chiedono il voto al Consiglio di Sicurezza dell’Onu per un nuovo meccanismo d’inchiesta indipendente sull’uso di armi chimiche in Siria...

Studio legale Usa scarica avvocato Trump dopo Perquisizione :

L'Fbi Perquisisce gli uffici dell'avvocato di Trump. Il presidente grida alla "caccia alle streghe" : Un furioso Donald Trump ha bollato come "una vergogna" e "una caccia alle streghe" le indagini sul Russiagate guidate dal procuratore speciale Robert Mueller, dopo che agenti delL'Fbi hanno perquisito gli uffici a New York del suo avvocato personale, Michael Cohen.Gli agenti hanno sequestrato documenti sul lavoro del legale, tra cui quelli relativi al pagamento prima delle elezioni presidenziali del 2016 di 130mila dollari all'attrice porno ...

Trump non va a summit Americhe Per risposta a Siria :

Usa-Cina : flop negoziati Per evitare guerra commerciale - Trump rifiuta proposta taglio deficit di $50 miliardi : Bloomberg riporta indiscrezioni che rinfocolano i timori di una guerra commerciale tra Pechino e Washington, rendendo noto che le trattative tra le controparti si sono interrotte la scorsa settimana.

Kremlin Report di Trump e Siria affondano borsa Mosca e rublo. Panic buying su alluminio Per fattore Rusal : Il "Kremlin Report" diffuso venerdì scorso 6 aprile dal Tesoro degli Stati Uniti scatena il Panico sui mercati russi, insieme alle accuse di Donald Trump per l'appoggio dell'Iran e della Russia al ...