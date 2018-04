“Per te Fabrizio” Frizzi | la richiesta è ufficiale La notizia arriva a due settimane

caffeinamagazine

(Di martedì 10 aprile 2018) Migliaia di persone hanno partecipato al lutto collettivo per la scomparsa di Fabriziocome se fosse morto un eroe dei nostri tempi.a suo modo lo era e la frase che meglio sintetizza questo senso di appartenenza è quella ripetuta più volte: ”Era uno di noi”. Per la prima volta la sede della Rai ha ospitato una camera ardente, i funerali sono stati trasmessi in diretta tv e il palinsesto (anche quello Mediaset) ha subito cancellazioni e variazioni. In questi giorni anche Giorgia Meloni, leader di ”Fratelli d’Italia” ha avanzato una. Il gruppo di Fdi in Campidoglio, in una mozione ha chiesto l’impegno da parte della sindaca e delle giunta di Roma “a porre in essere le iniziative necessarie per l’intitolazione a Fabriziodi un toponimo nella zona Aventino-Giardino degli Aranci”. La proposta di ...