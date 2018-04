Per costruire insieme il programma di Carmelo Ialacqua | candidato sindaco di Ragusa

Terremoto - il sindaco di Camerino : “Ci sono basi solide Per ricostruire” : “Il futuro e’ adesso e non esiste futuro senza presente”: a dirlo e’ il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui che prende in prestito le parole di un vecchio detto per sottolineare che la ricostruzione delle zone colpite dal sisma deve iniziare “da basi solide e concrete che dobbiamo mettere adesso”. “Il vero punto di partenza su cui basare la ricostruzione reale del nostro territorio – spiega Pasqui ...

Allegri tra rifondazione e la tentazione Chelsea : Max detta le sue regole Per ricostruire la Juve : Allegri tra rifondazione e la tentazione Chelsea: Max detta le sue regole per ricostruire la Juve Il Real Madrid (al netto di una partita di ritorno ancora da giocare al Bernabeu e di un’impresa quasi impossibile) ha fatto da spartiacque. La Juve, è vero, viaggia verso il settimo scudetto consecutivo (Napoli permettendo, ovviamente), ed è […]

Crs Savigliano : "Vi raccontiamo il passato Per costruire il futuro" : "Banca Crs Cassa di risparmio di Savigliano. 160 anni al servizio del territorio , 1858-2018, " è il titolo del volume che verrà presentato venerdì 27 aprile, alle 17, al teatro Milanollo di ...

Ore in fila Per uscire dal parcheggio dell'Ikea : "Potrei iniziare a costruire i mobili qui" : Due ore per uscire dal parcheggio dell'Ikea. Questo l'incubo vissuto da centinaia di automobilisti rimasti bloccati in coda il giorno di Pasquetta a Reading, nel Regno Unito. Uno dei livelli del parcheggio da...

Spazio - 2018 stellare per SpaceX : Musk lancia con successo i satelliti Iridium e ottiene l’approvazione Per costruire una costellazione da 12.000 satelliti : È solo la metà di marzo, ma SpaceX ha già avuto un anno stellare. Dopo aver lanciato il razzo Falcon Heavy con successo nello Spazio, inviando in un’orbita intorno al sole la Tesla Roadster di Elon Musk e catturando l’immaginazione del pubblico allo stesso tempo, questa mattina un razzo Falcon 9 ha lanciato con successo 10 satelliti Iridium utilizzati per le telecomunicazioni dalla Vandenberg Air Force Base, in California. E lunedì SpaceX si ...

Il governo degli Stati Uniti ha dato il Permesso a SpaceX di costruire la sua enorme rete satellitare Per connessioni Internet senza fili : La Federal Communication Commission (FCC), l’agenzia governativa statunitense che regolamenta le telecomunicazioni, ha concesso alla compagnia spaziale SpaceX la licenza per costruire e gestire un’enorme rete di piccoli satelliti per fornire connessioni a Internet senza fili ad alta velocità. La The post Il governo degli Stati Uniti ha dato il permesso a SpaceX di costruire la sua enorme rete satellitare per connessioni Internet senza fili ...

Nuovo governo - cosa fare Per ricostruire la democrazia : di Paolo Bagnoli È veramente difficile comprendere come possa evolvere il quadro politico dopo le elezioni per il rinnovo del Parlamento. Fermi restando i successi di Movimento 5 stelle e Lega, la verità è che hanno perso tutte le formazioni in competizione. Non solo il Partito democratico che, almeno alle apparenze, si è sdegnosamente e orgogliosamente ritirato in una specie di Aventino: quasi una legge del contrappasso per chi aspirava a ...

In Qatar organizzata una fiera per raccogliere fondi Per costruire una chiesa ortodossa - : Il bazar è stato organizzato dai rappresentanti di tutte le comunità ortodosse che vivono in Qatar, dove la popolazione locale professa in maggioranza l'Islam. I membri delle comunità russe, serbe, ...

'Aedifica' a Vicenza - Confartigianato : un cantiere Per 'costruire domani' : ... al cosiddetto "BIM" , Building Information Modeling, con l'ingresso del digitale nell'edilizia, , alla Sicurezza e all'Economia Circolare, vale a dire il vasto mondo del riciclo e riuso dei ...

Foto Per ricordare e ricostruire una famiglia : Mayumi Suzuki ha perso i genitori a causa dello tsunami in Giappone del 2011: le immagini di "The Restoration Will" sono quello che rimane della sua famiglia The post Foto per ricordare e ricostruire una famiglia appeared first on Il Post.

Prevenzione e contrasto alle mafie. Strategie Per costruire la legalità : Strategie per costruire la legalità' destinato agli attori istituzionali, agli operatori economici e sociali del territorio, al mondo della scuola. 9.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 10.00 INTRODUZIONE ...