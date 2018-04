optimaitalia

: Per Alec e Magnus in #Shadowhunters 3 guai in Paradiso? Le anticipazioni di Matthew Daddario su Jace e Lilith… - OptiMagazine : Per Alec e Magnus in #Shadowhunters 3 guai in Paradiso? Le anticipazioni di Matthew Daddario su Jace e Lilith… - kidralien : Cioè allora, Clary per me è Lily Collins. Jace è Jamie Campbell Bower e non Dominic Sherwood. Mentre come Alec e Is… - seemvictoria : Ho fatto il test per vedere chi sono della famiglia Lightwood ed è uscito ALEC Ci azzecco ben poco -

(Di martedì 10 aprile 2018) Dopo due stagioni tumultuose, finalmente la relazione train3 sembra procedere a gonfie vele.Daddario, però, anticipa che potrebbe sorgere qualche problema all'orizzonte. Come è stato spiegato nell'episodio in onda la scorsa settimana,non se la sta passando molto bene: sua madre sta per essere espulsa dal Clave, e il suo Parabatai (Jace) sta segretamente lavorando per conto di Lillith, la madre di tutti i demoni. In un'intervista con TV Guide, Daddario ha spiegato quali ostacoli dovranno affrontare i Min questa stagione."Credo cheabbia un po' di riguardi sul passato di, come potrebbe essere con qualcuno che ha avuto molta esperienza. Allo stesso tempo, ovviamente c'è il fatto che non si può indagare sul passato delle persone perché non le conosci." Per Daddario, "è felice di aver trovato qualcuno, ma si tratta di una ...