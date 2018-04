Pensioni | perché abolire la legge Fornero sarebbe un delitto contro i giovani

Pensioni - la bomba sui conti dell'Inps : 'Ecco perché sono sull'orlo del baratro' : Certo, c'è il 70% dei trattamenti che è scivolato sotto la soglia dei 1.000 euro. Ci sono 11,1 milioni di Pensioni, il 62,2% del totale, inferiori a 750 euro. E l'età media di uscita si è attestata, ...

Pensioni - perché il cumulo gratuito per i professionisti non è ancora attivo : ancora uno stallo per lo sblocco delle Pensioni: il cumulo gratuito dei contributi, che dovrebbe essere operativo dal 2017, tarda ad arrivare. L'Inps e le casse di previdenza degli ordini professionali si rimpallano la responsabilità per il pagamento di 65 euro, soldi necessari per i costi di gestione della pratica.Continua a leggere

Pensioni - novità con il Def? Possibile abolizione della Fornero - ecco perchè : Il nuovo Esecutivo dopo le elezioni dello scorso 4 marzo non è ancora stato costituito e questa sicuramente non è una novità. I partiti e le coalizioni che hanno vinto le elezioni, cioè Movimento 5 Stelle e Centrodestra, con la Lega in testa, non hanno i numeri per costituire un Governo che abbia la maggioranza alla Camere. Una situazione ingessata figlia della Legge Elettorale senza premi di maggioranza che mette in difficoltà le forze ...

UNIVERSITA'/ Pensioni - ecco perché i prof inglesi dicono no ai "lupi" della City : La privatizzazione del settore Pensionistico universitario ha determinato in Gran Bretagna un lungo sciopero su vasta scala che dura tuttora. Il punto di FRANCESCO MOSCONE(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 06:10:00 GMT)UNIVERSITA'/ I cervelli da tenere in Italia (prima che se ne vadano), di F. MosconeUNIVERSITA'/ Concorsopoli? La soluzione è semplice, ma l'Italia non la vuole, di F. Moscone