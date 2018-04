Pensioni per chi ha meno di 20 anni di contributi | ecco come uscire dal lavoro

Blastingnews

(Di martedì 10 aprile 2018) Sono 20minimi che la normativa italiana chiede ad un lavoratore per accedere alla pensione di vecchiaia. Il requisitovo minimo infatti non verra' intaccato dagli inasprimenti per l'aspettativa di vita del 2019, che vanno ad incidere nella maggior parte dei casi sull'eta' pensionabile e non suiversati. Fa eccezione lo scatto di 5 mesi che si applichera' alle #anticipate, anche quella per i precoci. Su questo la circolare n°62 dell'Inps, emanata lo scorso 4 aprile è stata abbastanza chiara. Per soggetti privi dell'anzianita'va minima che chiede l'Inps però, le notizie non sono buone, anche se restano in piedi alcune vie per l’accesso alla pensione nonostante non si centri questo requisito. Pensione sociale e poi attesa fino a 71In linea generale la pensione che si può richiedere se non si hanno i...