Pensione | dal 2019 si va a 71 anni Gli adeguamenti dell' età pensionabile 2019-2020

Ultime Pensione anticipata 2018 : novità uscita 2019 - quota 67 - 3 dal 2021? Video : Novita' sulle #Pensioni arrivano direttamente dall'Inps che ha diramato la circolare numero 62 del 4 aprile 2018 relativa alle uscite mediante #pensione anticipata e pensioni di vecchiaia. All'interno del documento sono presenti indicazioni che riguardano anche gli incrementi dovuti dal 2019 per l'aumento della speranza di vita, le pensioni di anzianita' con il sistema delle cosiddette quote, le pensioni in totalizzazione, nonché i meccanismi ...

Alvaro Vitali - dal successo al cono d'ombra : Ho girato centocinquanta film - oggi vivo con mille euro grazie alla Pensione : L'attore, dopo un lungo periodo di fama e successo, ha conosciuto un momento molto difficile: 'Quando il mondo del cinema ha smesso improvvisante di chiamarmi - ha raccontato a 'DiPiù' - ricordo che ...

Alvaro Vitali - dal successo al cono d'ombra : "Ho girato centocinquanta film - oggi vivo con mille euro grazie alla Pensione" : ROMA - ?Il mio telefono smise di squillare nel 1983, esattamente dopo che avevo girato uno dei miei maggiori successi: il film Paulo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento. Ecco, il mio...

Dal 2019 in Pensione a 71 anni : ecco chi subirà l'aumento : Non si può fare aumentando il deficit sperando che questo faccia crescere l'economia. Bisogna che il Pil cresca, perché si fanno riforme strutturali'. Ricevi aggiornamenti su Pensioni Lasciaci la tua ...

In Pensione a 71 anni? Nuova circolare INPS indica requisiti dal 2019 : L’INPS, nella circolare 62 del 4 aprile 2018, indica per ogni tipologia di lavoratore, i requisiti richiesti per la pensione dal 1° gennaio 2019. Tali requisiti di accesso alle pensioni di vecchiaia, anticipata e di anzianità con il sistema delle c.d. quote, sono stati adeguati agli incrementi della speranza di vita. A che età si […] L'articolo In pensione a 71 anni? Nuova circolare INPS indica requisiti dal 2019 proviene da ...

Inps - dal 2019 in Pensione a 67 anni - dal 2021 aumenti biennali : ecco cosa cambia : Dal 2019 si andrà in pensione di vecchiaia con almeno 67 anni di età se si hanno almeno 20 anni di contributi o con 71 se si ha il primo accredito contributivo dopo il 1996 e si hanno...

Inps - dal 2019 in Pensione a 67 anni - dal 2021 aumenti biennali : ecco cosa cambia : Dal 2019 si andrà in pensione di vecchiaia con almeno 67 anni di età se si hanno almeno 20 anni di contributi o con 71 se si ha il primo accredito contributivo dopo il 1996 e si hanno meno di 20 anni ...

Inps - dal 2019 in Pensione a 67 anni - dal 2021 aumenti biennali : ecco cosa cambia : Dal 2019 si andrà in pensione di vecchiaia con almeno 67 anni di età se si hanno almeno 20 anni di contributi o con 71 se si ha il primo accredito contributivo dopo il 1996 e si hanno...

Brasile - l’ex presidente Lula a un passo dal carcere per corruzione. Respinta la richiesta di sosPensione della pena : l’ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva dovrà andare in carcere. È quanto ha deciso il Tribunale supremo federale del Paese dopo un’udienza fiume di oltre dieci ore. A pesare sulla risoluzione sfavorevole per il leader del Partito dei lavoratori, condannato a 12 anni per corruzione passiva e riciclaggio, è stato il voto della magistrata Rosa Weber. Lula si era rivolto alla più alta corte del Brasile per fare richiesta di ...

Pensione anticipata - rivalutati il lavoro notturno : chiarimenti dall’Inps : Novità e chiarimenti dall’Inps sulla rivalutazione dei turni lavorativi notturni ai fini della Pensione anticipata. L’Istituto ha pubblicato nei giorni scorsi la circolare n. 59/2018, fornendo indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in merito ai requisiti e alla presentazione della domanda di anticipo pensionistico da parte dei lavoratori che svolgono turni notturni. “Tenuto conto della particolare gravosità ...

Matera - consigliere regionale arrestato per stalking rischia sosPensione dalla carica : Sarà avviata la procedura di sospensione per il consigliere regionale Paolo Castelluccio , ex Forza Italia, ora Noi con l'Italia, arrestato con le accuse di atti persecutori, violenza privata e porto ...

Intascava dal 2010 la Pensione della madre morta : Roma, 28 mar. , askanews, Su delega della Procura di Palermo, militari della Guardia di Finanza della sezione Polizia Giudiziaria hanno eseguito un sequestro preventivo, emesso d'urgenza dal pubblico ...

Consip - Riesame annulla la sosPensione dal servizio per Scafarto - : La misura cautelare interdittiva era stata disposta dal gip il 25 gennaio scorso e doveva durare un anno. Il capitano del Noe è indagato nell'inchiesta di Roma per falso materiale e ideologico

Consip - Riesame annulla la sosPensione dal servizio per Scafarto : Consip, Riesame annulla la sospensione dal servizio per Scafarto La misura cautelare interdittiva era stata disposta dal gip il 25 gennaio scorso e doveva durare un anno. Il capitano del Noe è indagato nell’inchiesta di Roma per falso materiale e ideologico Parole chiave: ...