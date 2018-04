Pelonzi | grande onore fare il capogruppo del Partito democratico

romadailynews

(Di martedì 10 aprile 2018): ringrazio consiglieri del Pd per elezione unanimità Roma – Di seguito la nota di AntonGiulio, neodel Pd capitolino. “Sono orgoglioso e particolarmente commosso per il ruolo diresponsabilità politica che mi è stato affidato. E’ per me unildel”. “Colgo con soddisfazione l’unita’ dimostrata dalin questa occasione- prosegue-. Nemo tesoro nelle battaglie che ci vedono protagonisti dall’opposizione per rilanciare Roma nel ruolo che le compete comecapitale europea. Voglio ringraziare tutti i colleghi consiglieri delper la mia elezione all’unanimità come Presidente del gruppo capitolino”. L'articoloildelproviene da RomaDailyNews.